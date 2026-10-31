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西門町酒吧不當搜索引眾怒 台灣同志遊行估15萬人站出來

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣同志運動參與者祁家威，手拿彩虹旗在遊行現場。記者葉冠妤／攝影
台灣同志運動參與者祁家威，手拿彩虹旗在遊行現場。記者葉冠妤／攝影

2026年台灣同志遊行下午將於台北市政府前廣場登場。主辦單位台灣彩虹公民行動協會認為，日前西門町同志酒吧遭警方不當搜索事件，喚起多元性別社群對同志空間遭公權力壓迫的憤怒與傷痛，再加上天氣舒適，預估今年遊行參與人數將上看15萬人。

台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳表示，今年同志遊行主題為「聲做伙聽，路做伙行 Our Voices, Our Journey」，當國際性別平權出現退潮，國際局勢也影響著台灣，讓社群議題討論更加極化、同溫層化，盼大家能從「看見」邁向「傾聽」彼此真實的聲音與不安，理解他人的差異、跨越標籤，了解不同的議題。

他提及，10月3日發生的西門町酒吧不當搜索爭議，讓同志社群非常的憤怒、生氣跟難過，被喚起了一直以來台灣同志空間與社群不斷遭國家公權力打壓的負面感受，相信今天將有更多人受到這起事件影響，站出來參加同志遊行表達憤怒的聲音。

對於北市政府日前再度公開致歉，稱已完成行政調查報告，也將研訂警察人員執法指引等，戴佑勳說，更關鍵的在於調查過程是否公開透明，社會大眾在意的是警方為何粗暴對待酒吧現場的民眾、身心障礙者及外國遊客，了解事情為何發生，才能提出解方，且執法指引也應具強制力，而非僅止於建議。後續將與其他性別團體持續關注司法偵辦結果。

同婚自2019年合法化，但行政院今年調查的同婚支持率卻從69.9%降至63.6%，下降6.3個百分點，對此，戴佑勳表示，台灣雖是亞洲第一個同婚法制化的國家，但法律上的婚姻平權，是否轉化為日常生活中的平等與友善，仍有待檢視。他提醒，職場與校園中充斥著隱微歧視，尤其國際性別平權出現退潮，許多倡議組織的資源縮減，在這艱難的時刻，更要致力推廣議題。

他舉例，隨著愛滋療法進步，台灣愛滋感染人口也逐漸面臨高齡化，但現在的長照制度是否已準備好承接高齡愛滋感染者的需求？而社會對愛滋仍存在汙名與恐懼，也導致民眾可能因此不願意接受篩檢，這些都是性別運動必須持續努力的地方。

2026年台灣同志遊行下午於台北市政府前廣場登場。記者葉冠妤／攝影
2026年台灣同志遊行下午於台北市政府前廣場登場。記者葉冠妤／攝影

參與同志遊行的民間團體宣傳車上寫著「公權力不當對待，我們與彼此同在」。記者葉冠妤／攝影
參與同志遊行的民間團體宣傳車上寫著「公權力不當對待，我們與彼此同在」。記者葉冠妤／攝影

民眾裝扮為千手觀音參與同志遊行。記者葉冠妤／攝影
民眾裝扮為千手觀音參與同志遊行。記者葉冠妤／攝影

西門町 同志遊行 同志 台灣 性別平權

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