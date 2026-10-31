30歲兒捐6器官遺愛人間 國內器捐量年降1成 專家曝原因

來自宜蘭的30歲呂先生去年因腦幹出血，多處求醫得到結果是救回來可能也是植物人，經過母親糾結後，決定遺愛人間，將兒子的6項年輕器官捐出，造福他人。台灣器官捐贈今年總捐贈量較往年少了1成，專家分析，活摘器官、癌症會因移植傳染等負面新聞影響造成，但等待器官捐贈的民眾仍超過1.1萬人，將持續在宣導上繼續努力，將成功且好的故事分享，減輕民眾疑慮。

北榮今舉行115年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，北榮歷年捐贈器官及組織的人數已達1108人，今共有43名捐贈家屬及87名獲贈民眾參與，全體與會人員至「大德曰生紀念園區」，向歷年的器官捐贈者獻花致意。

呂先生因病腦幹出血，家人四處求醫卻得到救不回或是就算救回也須長期臥床，呂男媽媽經過掙扎，向呂先生弟弟跟妹妹表達，若等3天仍狀況不佳，就讓哥哥器捐，讓他救回更多人。後來因為加護病房通知生命不穩，醫師評估可捐出6項器官，感謝醫師相當迅速結束器官摘取。

呂先生哥哥表示，過去媽媽就曾跟小孩們說，未來她離開想要當大體老師，以前都覺得死亡這件事離自己很遠，不過因為弟弟的狀況，他們面臨抉擇，選擇讓弟弟可以幫助很多人。

受贈1顆腎臟的43歲沈小姐說，本身未有任何慢性病及家族史，9年前突然暈倒，送醫檢查才發現其腎臟良性腫瘤過多，有突發性的紅血球疾病，當時就摘除2顆腎臟，醫師事後說是被列在罕病範圍內。

沈小姐的生活從此改變，一周洗腎3次共12小時足足9年，她本身在補教業工作，有學生及家人的支持，讓她洗腎之路不痛苦，原本想說應該等不到，但沒想到被通知可以換腎，當下很驚訝，真的相當開心也相當感謝，目前也已加入器捐的引導行列。

北榮外科部長許瀚水表示，北榮長年來各項器官都能移植，不過近期胰臟移植減少，主要受惠藥物進步，目前以肝臟及腎臟為主，院內一年平均可以做60例以上。不過今年相較往年，全國捐贈量從過去400至500例有減少的情況，主要受新聞影響。國內各醫院器捐技術都很優良，北榮目前仍希望能多推廣器捐，另外也期盼持續增加心臟死亡捐贈量來幫助更多人。

中華民國器官捐贈協會理事長鍾孟軒說，國內的確受活摘器官、癌症會因移植傳染及民眾前往國外影響，還有媒體上的用詞錯誤等，的確造成國內器捐率有下降約1成，不過持續在預立醫療商努力，幫助民眾了解並可以去做相關預立。

鍾孟軒說，醫療界大家都相當努力，希望在有負面聲音時，能透過宣導、受贈者的故事，並建立明確的溝通管道，能及時交流、即時澄清，避免政治操作等，讓民眾可以了解正確資訊。