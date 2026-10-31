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台灣未來要更好清潔隊員更不可或缺！彭啓明：明年提計畫改善福利待遇

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供
環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供

環境部長彭啓明今天表揚全國模範清潔隊員時表示，面對極端氣候及災後復原，清潔隊員扮演重要角色，台灣未來10年要更好，無法缺少清潔隊員，政府預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度，在社會體系愈來愈重要。

彭啓明指出，隨著時代變遷，清潔隊工作早已不只是垃圾收運及資源回收，還須因應地震、颱風及強降雨等災害，投入災後環境清理與復原，工作愈來愈繁重。

他以花蓮堰塞湖洪災為例表示，當時雖有約50萬名志工投入救災，但災後環境整理仍須仰賴清潔隊員協助，凸顯清潔隊在災害應變及環境維護上的重要性。

彭啓明說，台灣經濟及半導體產業持續發展，未來10年要讓台灣更好，清潔隊員是不可或缺的一環。政府已有相關規畫，預計明年提出計畫，希望讓清潔隊員擁有更好的福利、待遇及制度，使這項工作在社會體系中獲得應有的重視。

獲獎者是全國清潔隊員辛勞付出的縮影，感謝大家堅守崗位，也邀請民眾參與「一人一信，謝謝有您」活動，向默默付出的清潔隊員表達感謝。網址可上https://reurl.cc/7YzkKN。

環境部今天在台南遠東香格里拉舉辦表揚典禮，表揚全國102名模範清潔隊員，台南市副市長姜淋煌表示，環境部連續3年選在台南舉辦全國模範清潔隊員表揚活動，是對台南市推動環保工作的肯定，也歡迎各縣市清潔隊員藉此交流工作經驗。

台南市環保局今年有6名清潔人員獲選全國模範清潔隊員，分別為中西安平區蔡綉娥、佳里區鄭淑慧、鹽水區翁文建、將軍區黃峯章、七股區林培吉及直屬隊陳美如。環保局長許仁澤表示，獲獎同仁無論被指派任何工作，都全力以赴、不推辭。

其中，中西安平區清潔隊掃地班長蔡綉娥，每天天未亮便穿梭中西區大街小巷巡視，是里長與鄉親最信賴的「清潔隊萬事通」。面對突發清消與環境需求，她俐落調度人力與機具迅速復原市容；私下更化身溫暖大姐，毫不藏私傳授親手「綁掃帚」與機具維護的獨門撇步，用雙手扎實傳承職人溫度。

鹽水區清潔隊員翁文建已服務33年，每當民眾前來倒垃圾，他總以招牌微笑點頭致意，在巷弄間傳遞善的循環；面對垃圾分類與防蚊宣導，他像老鄰居般耐心解說；巡清側溝時挽起袖子細心掏挖，如同整理自家般用心，在隊裡更是合作無間的好夥伴，以33年謙和初心默默守護家園。

環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供
環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供

環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供
環境部長彭啓明今到台南出席全國模範清潔隊員表揚大會，表示預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度。圖／台南市環保局提供

彭啓明 清潔隊員 極端氣候 堰塞湖

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