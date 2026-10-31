手機沒電成搜救罩門！玉山11座山屋設充電站 排雲快充增至104個

高山手機沒電，不只是無法拍照、聯繫隊友，遇到山域事故更可能影響求援及定位。玉山國家公園管理處結合太陽能發電與鋰電池儲能設備，已在園區11座山屋設置手機充電站，排雲山莊預計年底前將TYPE-C快充接口擴增至104個，另有6座山屋最遲民國116年完成建置。

玉管處表示，智慧型手機已成為登山重要工具，除了拍攝風景、與隊友及留守人聯繫報平安，也能透過離線地圖、GPX軌跡確認位置，隨時查詢天氣、溫度及降雨機率，甚至利用影像辨識山峰、植物、昆蟲及鳥類。若發生緊急狀況，還能與救援單位聯繫並傳送定位座標，協助搜救人員掌握位置。

不過，高山氣溫低，手機電池續航力容易受到影響，一旦電力耗盡，再多功能也無法發揮。尤其台灣高山地形起伏、森林茂密，搜救人員即使搭乘直升機抵達附近，仍可能需要在廣大山區搜尋待援者，搜救時間短則3天、長則7天以上，通訊設備能否維持電力，攸關救援效率。

玉管處因此陸續整建轄區山屋太陽能光電設施，並設置手機充電站，目前完成的11座山屋，包括玉山主群峰線排雲山莊、南二段線拉庫音溪、轆轆谷、塔芬谷、大水窟、中央金礦及觀高山屋，以及馬博橫斷線白洋金礦、馬博、馬利加南及馬布谷山屋。

其中，排雲山莊目前設有20個USB-A及20個TYPE-C快充接口，但仍難以滿足山友需求，玉管處評估在民國115年底前擴充設備並提供充電線，將TYPE-C快充接口增加至104個。

至於樂樂、圓峰、庫哈諾辛、瓦拉米、抱崖及大分等6座山屋，也將陸續設置充電站，最遲民國116年完成，進一步擴大高山充電服務範圍。

玉管處提醒，山屋位處偏遠高山，設備維護不易，山友應愛惜使用，不要自行改裝或使用高耗電產品，以免影響其他山友充電權益。此外，充電設備仰賴太陽能發電，山區天候不穩定，無法保證所有時段都能供電，山友仍應妥善分配電子設備電力，並自備行動電源。山屋充電站是安全輔助，登山前做好萬全準備，才能平安下山。