5成癌友患「惡病質」不是單純肌少症 專家：及早辨識防肌肉流失

許多癌症患者到了末期骨肉如柴，其實並非單純的肌少症。專家指出，約5成癌症患者會出現「癌症惡病質（Cancer Cachexia）」，也就是癌細胞影響身體代謝，肌肉快速衰敗流失，身體逐漸衰弱，造成行動不便或臥床，若能及早辨識惡病質，透過補充蛋白質、運動等方式介入，有助於提升末期照顧品質。

台北醫學大學今天舉辦第三屆肌少症國際研討會，聚焦討論「癌症惡病質」。國民健康署106至109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，65歲以上人口肌少症盛行率達34.1%；台北市社區營養推廣中心調查也顯示，每3名長者就有1人具有肌少症風險。

北醫大癌症生物學與藥物研發研究所講座教授閻雲表示，癌症惡病質是癌症引發的全身性發炎及代謝異常，使身體加速分解肌肉與脂肪，患者可能出現極度消瘦、體力衰退等情形。研究指出，約5成癌症患者會出現惡病質症狀，嚴重者甚至無法承受化療副作用，被迫中斷治療。

北醫大轉譯醫學學程教授陳怡帆說，肌少症主要與老化造成的肌肉流失有關，惡病質則是癌症或糖尿病等代謝疾病引發的肌肉衰敗。當癌細胞大量增生，身體可能出現發炎反應及代謝失調，進而消耗肌肉與脂肪，部分化療藥物也可能加速肌肉流失。

陳怡帆說，肌肉不只是支撐身體活動的組織，也是重要的代謝器官，參與蛋白質與脂肪代謝，並透過釋放訊號與其他組織溝通。當肌肉大量流失，身體機能也會跟著衰退。大腸癌、直腸癌及肺癌患者到了晚期，常伴隨惡病質，可能逐漸無法行走，甚至長期臥床。

她提醒，癌症末期出現體力衰退、行動不便，常常被視為正常的狀況，卻沒有及早介入改善。若能及早辨識惡病質，透過營養補充、阻力運動及藥物減少發炎，有機會減緩肌肉流失，改善晚期患者的照護與生活品質。

在診斷方面，陳怡帆表示，惡病質的評估方式與肌少症類似，可測量肌肉量，並透過起立坐下、步行速度等測試，評估肌肉質量與功能。目前也有研究團隊發展相關生物指標，希望未來能透過抽血，及早掌握肌少症或惡病質風險。

至於如何減緩肌肉流失，陳怡帆建議，癌症患者可在醫療評估下補充支鏈胺基酸（BCAA），提供蛋白質合成所需原料，並搭配阻力運動維持肌肉量；若有發炎及代謝異常，也可由醫師評估使用藥物介入，減緩發炎，降低肌肉持續流失的速度。