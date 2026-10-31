全台首例AI判讀心電圖！新北消防連線醫院 成功搶救心肌梗塞患者

新北市消防局與亞東紀念醫院的急診醫學部及心臟血管醫學中心跨界攜手，共同創造了全台首例「運用AI院前連線心導管室」的成功搶救紀錄。這項醫療創新突破了傳統作業模式，讓急性心肌梗塞患者在到院前就能獲得精準判斷與預先處置，實現了「患者未到院、導管室備妥」的無縫醫療銜接。

新北市消防局指出，事件發生於10月23日，當時新北市消防局救護人員出勤搶救一名出現急性胸痛症狀的患者。救護人員在現場透過先進的12導程心電圖系統進行檢測，並在短短12分鐘內運用AI判讀系統，精準鎖定屬於高風險的STEMI（ST段上升型心肌梗塞）病況。

在確認病情後，救護人員隨即於送醫途中透過專線通報亞東醫院，讓院方得以即時掌握患者病情，並預先啟動心臟科會診及心導管團隊的整備作業。這種將動員決策大幅提前至送醫途中的創新流程，有效省去了過去必須在院內進行的繁瑣檢驗與會診等待時間。

當患者被送達醫院急診室時，醫療團隊早已全面就位，免除了冗長的等待程序，直接將患者送往導管室打通阻塞的血管。這項跨團隊的緊密合作顯著縮短了患者自抵達醫院至接受心導管治療的時間（Door-to-Balloon, D2B），在分秒必爭的急救過程中，為急性心肌梗塞患者爭取到更多寶貴的黃金救命時間。

經過醫療團隊的全力搶救與後續治療，該名患者目前已經康復出院，展現出極佳的預後效果。此次醫療與消防系統的成功聯手，不僅印證了院前救護效能的提升，更為國內急重症醫療寫下嶄新的里程碑。

新北市消防局長陳崇岳對此表示，此次創下全台首例的關鍵，在於成功導入了「AI即刻判讀、專線通報、醫生確認啟動」的全新作業流程。這項改革將過去必須在醫院內執行的判讀與動員工作，大幅提前至救護現場與送醫途中，有效縮短了黃金搶救時間，未來將持續為市民提供更優質、高效的消防與醫療守護服務。