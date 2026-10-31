快訊

決戰最前線／鄭朝方不戴綠帽發藍帽 徐欣瑩拚勝選公式

直播／台北市長辯論會12:00開始了！蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首例AI判讀心電圖！新北消防連線醫院 成功搶救心肌梗塞患者

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
全台首例，AI判讀心電圖，新北市消防救護連線醫院，成功搶救心肌梗塞患者。示意圖／新北市消防局提供
全台首例，AI判讀心電圖，新北市消防救護連線醫院，成功搶救心肌梗塞患者。示意圖／新北市消防局提供

新北市消防局與亞東紀念醫院的急診醫學部及心臟血管醫學中心跨界攜手，共同創造了全台首例「運用AI院前連線心導管室」的成功搶救紀錄。這項醫療創新突破了傳統作業模式，讓急性心肌梗塞患者在到院前就能獲得精準判斷與預先處置，實現了「患者未到院、導管室備妥」的無縫醫療銜接。

新北市消防局指出，事件發生於10月23日，當時新北市消防局救護人員出勤搶救一名出現急性胸痛症狀的患者。救護人員在現場透過先進的12導程心電圖系統進行檢測，並在短短12分鐘內運用AI判讀系統，精準鎖定屬於高風險的STEMI（ST段上升型心肌梗塞）病況。

在確認病情後，救護人員隨即於送醫途中透過專線通報亞東醫院，讓院方得以即時掌握患者病情，並預先啟動心臟科會診及心導管團隊的整備作業。這種將動員決策大幅提前至送醫途中的創新流程，有效省去了過去必須在院內進行的繁瑣檢驗與會診等待時間。

當患者被送達醫院急診室時，醫療團隊早已全面就位，免除了冗長的等待程序，直接將患者送往導管室打通阻塞的血管。這項跨團隊的緊密合作顯著縮短了患者自抵達醫院至接受心導管治療的時間（Door-to-Balloon, D2B），在分秒必爭的急救過程中，為急性心肌梗塞患者爭取到更多寶貴的黃金救命時間。

經過醫療團隊的全力搶救與後續治療，該名患者目前已經康復出院，展現出極佳的預後效果。此次醫療與消防系統的成功聯手，不僅印證了院前救護效能的提升，更為國內急重症醫療寫下嶄新的里程碑。

新北市消防局長陳崇岳對此表示，此次創下全台首例的關鍵，在於成功導入了「AI即刻判讀、專線通報、醫生確認啟動」的全新作業流程。這項改革將過去必須在醫院內執行的判讀與動員工作，大幅提前至救護現場與送醫途中，有效縮短了黃金搶救時間，未來將持續為市民提供更優質、高效的消防與醫療守護服務。

全台首例，AI判讀心電圖，新北市消防救護連線醫院，成功搶救心肌梗塞患者。示意圖／新北市消防局提供
全台首例，AI判讀心電圖，新北市消防救護連線醫院，成功搶救心肌梗塞患者。示意圖／新北市消防局提供

心肌梗塞 新北 患者 亞東醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美敦力31起靜脈支架展開不全 食藥署曝67醫院使用、國內尚無不良通報

長照機構火災怎麼救？大林消防逼真演練 破解巷弄救援難題

院長講堂／朱光恩 不浪費的生活哲學 延伸到AI精準醫療

江蘇醫生查「豆包AI」開降血壓藥 患者家屬感不安未取藥：出事誰負責

相關新聞

全台首例安樂死釋憲！跌倒近全癱「像活死人」 他遞狀爭取生命自主權

一名鍾姓男子退休不久因跌倒頸椎受傷，神經不斷萎縮近乎全癱，讓他自覺像「活著的死人」，希望合法安樂死，但打官司一路被駁回，今年6月再遭最高法院駁回抗告確定。鍾男委託律師近日遞狀送進憲法法庭，成為全台首個安樂死憲法訴訟案。

新竹關西15.3度！未來1周東北季風強弱變化影響 專家估煙花將自生自滅

未來一直到下周東北季風強弱變化多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面地區的天氣以及溫度的變化也較大，北部、東半部多留意，中南部地區雖然大致維持較為穩定的天氣，但是日夜溫差也會比較明顯。

超強聖嬰全球極端氣候頻傳 10月4強颱創近30年新高 乾旱野火豪雨衝擊

回顧今年10月全球極端氣候事件。中央氣象署在「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，赤道中東太平洋海溫持續升高，超強聖嬰現象正逐步增強，全球氣候變化備受關注。回顧2026年10月，世界各地出現多起值得關注的極端天氣與氣候事件，包括颱風、乾旱、野火到豪雨及生態環境變化，這些現象反映不同區域面臨的氣候挑戰，也凸顯持續監測氣候變化、掌握潛在風險的重要性。

東北季風long stay！專家估下周2波接力增強降溫 這4縣市降雨最有感

展望未來的7至10天，台灣的天氣仍然是受到東北季風影響，單調穩定。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，其中，計有2波東北季風增強階段，分別為下周一開始，及下周四開始。屆時，北北基宜天氣轉為局部短暫雨，花東零星短暫陣雨，中南部則繼續維持多雲到晴狀況。

東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：下周2波變天降溫 煙花將大迴轉

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部18至33度、南部20至34度、東部18至32度。

5成癌友患「惡病質」不是單純肌少症 專家：及早辨識防肌肉流失

許多癌症患者到了末期骨肉如柴，其實並非單純的肌少症。專家指出，約5成癌症患者會出現「癌症惡病質（Cancer Cachexia）」，也就是癌細胞影響身體代謝，肌肉快速衰敗流失，身體逐漸衰弱，造成行動不便或臥床，若能及早辨識惡病質，透過補充蛋白質、運動等方式介入，有助於提升末期照顧品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。