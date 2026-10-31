遊覽車支援交通車 營收表現超越疫前 駕駛高齡、缺工問題仍未解

國道及市區客運持續缺工，但遊覽車業缺員危機似乎部分已經出現降溫曙光。交通部公布最新一次遊覽車營運狀況調查，司機短缺比率維持，但專營交通車及旅遊業務的業者，短缺比例下降不少。整體營收表現也已經回升至疫前水準。

交通部每2年辦理一次遊覽車營運狀況調查，2025年結果出爐，從疫情後不斷糾纏運輸業的缺工問題，傳出部分趨緩的好消息。

交通部表示，有5成5業者表示有司機短缺情形，平均每家短缺3.9人，短缺比率與先前調查相當。規模愈大的業者、司機短缺比例愈高，擁有30輛遊覽車以上的大型業者，短缺比率為68.7%，較上次統計略為減少2.9%。

不過，若按業者經營型態分別觀察，發現兼營旅遊及交通車業務業者，司機短缺率仍維持59.8%超高比率，甚至比去年增加。但專營交通車業務的業者，司機短缺比率較上次調查大減29.3%；專營旅遊業務之業者也減少5.6%，顯示缺工情形出現部分相對緩解。

交通部說，遊覽車駕駛員平均年齡面臨與國道及市區客運駕駛人同樣的狀況，遊覽車駕駛員平均年齡52.5歲，50歲以上占比高達68.4%。且因先前公路局開放延齡駕駛關係，60歲以上駕駛占比22.1%、創歷史新高。

雖然數據顯示，駕駛平均月薪較先前增加3686元、成長8.3%，達4.8萬。但有15.6%的駕駛考慮停開遊覽車，主因為收入不佳、壓力太大及客源不穩定，其次則為屆臨退休。

交通部說，受惠於交通車客源穩定及國內用車需求升溫帶動，去年每輛遊覽車全年營業總收入達122.5萬元、成長14.6%，淨收入約33.9萬、成長36.7%，已超越疫情前水準。

截至去年底營運中的遊覽車業者共883家，較先前略減5家，營運車輛總數約1萬3407輛，減少了約313輛。且因應國旅型態改變及交通車業務需求增加，26人座以上的大型遊覽車減少334輛、3%，取而代之的是10至25人座的中型遊覽車，增加了21輛、0.8%。