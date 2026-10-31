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全職小黃運將平均營收5.5萬 多元計程車、加入車隊賺更多

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部公布最新一次計程車調查結果。示意圖。聯合報系資料照
交通部公布最新一次計程車調查結果。示意圖。聯合報系資料照

交通部公布2025年計程車營運狀況調查，全國計程車業呈現多元化成長快速，且朝數位轉型發展趨勢。全職小黃運將每月平均營收可達5萬5000元左右、扣除成本淨收約32K，其中，加入車隊及多元計程車駕駛人營收表現又比其他人還更好。

交通部每2年辦理一次營運中計程車業者調查，統計顯示2025年全國計程車數量達9萬2768輛、成長1.2%。其中，多元計程車增加9172輛，佔比提高至近4成。

隨著多元化計程車持續投入產業，約有76%的專職計程車駕駛人加入派遣車隊，成長7.4%。此外，有近8成載客採用網路資訊平台叫車等方式叫車；路招方式首次降至4成，顯示計程車產業數位化營運已成趨勢。

交通部說，專職計程車司機人均月休息4.8天、日均載客13.5趟，每天行駛約144.3公里，為近3次調查最高。同時，時間及距離空車率皆降至歷史新低。

交通部表示，專職計程車駕駛人每月營收約5萬5788元，較2年前增加7022元。扣除油耗等成本後，平均月淨收入約3萬2465元，增加5508元。其中，每月營業達8小時以上者，平均月營收更可高達6萬2822元、淨收入3萬7403元。

交通部調查發現，加入車隊者以及多元計程車駕駛人的營業情況明顯優於全體。例如，加入車隊者平均總收入較未加入者高出1萬566元；多元計程車駕駛人總收入則較平均多出3千餘元。

計程車 運將 營收 交通部

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