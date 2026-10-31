肝基會送愛到屏東九如 為民眾保肝抽血及腹超 加值酒精代謝酶檢測

肝基會近年來大力推動「今年超了沒 ?」，希望喚起40歲以上民眾，每年做一次腹部超音波的意識。今天上午，肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所，針對30歲以上民眾進行免費保肝篩檢，呼籲大家一起顧肝，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，避免酗酒造成身體的危害。

今天由義大醫院醫師陳子皓、曾政豪為民眾進行腹超檢查，還有來自九如鄉公所、義大醫院、以及肝基會高雄分會志工，約大約800位民眾保肝抽血，也為事先報名的200a 進行腹部超音波檢查及酒精代謝酶基因檢測。

肝基會執行總監黃婉瓊表示，簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器。由於肝臟沒有神經，肝臟病變常靜悄悄發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療，事前預防及篩檢非常重要。希望民眾重視健康，把握提昇自己健康的機會。

本次活動由屏東縣衛生局指導，肝基會結合台灣彩券、中國信託慈善基金會、台灣人壽的支持，九如鄉公所、九如鄉衛生所、義大醫療財團法人義大醫院、高雄市食道疾病暨消化道腫瘤學會、肝病防治學術基金會高雄分會協辦。滿30歲以上報名參與篩檢民眾若檢查異常，將依需求轉介醫院治療追蹤並對中低收入提供醫療協助。

肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所針對30歲以上民眾提供保肝篩檢，民眾接受腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所針對30歲以上民眾提供保肝篩檢，民眾報到並核對資料。圖／肝基會提供

肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所針對30歲以上民眾提供保肝篩檢。圖／肝基會提供

肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所針對30歲以上民眾提供保肝篩檢，肝基會執行總監黃婉瓊（左）致贈感謝狀給義大醫院團隊社區醫療部。圖／肝基會提供

肝基會與志工至屏東縣九如鄉衛生所針對30歲以上民眾提供保肝篩檢，民眾接受抽血篩檢。圖／肝基會提供