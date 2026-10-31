空心菜冷知識 正確名稱是蕹菜 和地瓜、牽牛花竟是親戚

國人熟悉的空心菜，正確名稱其實是「蕹菜」。農業部農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」解鎖空心菜的冷知識，關於名字由來，傳說早期蕹菜是用來裝在甕子裡從東南亞船運而來的，才被稱為「甕菜」，後來閩南語發音，慢慢演變成了現在熟悉的名稱。

農糧署表示，空心菜想不到的親戚關係，和甘藷（地瓜）、牽牛花，都是旋花科甘藷屬的植物。因為血緣相近，所以不只葉片，連花朵和莖部的生長姿態都長得很像。

為什麼空心菜的莖會是中空的？農糧署表示，其實是大自然的巧妙設計。空心菜是半水生植物，莖部特化成了中空的構造來儲存空氣。在陸地上莖部匍匐於地面，從莖節長出不定根，幫助它向外蔓延生長。「粗一點的莖，能拿來當吸管喝湯」。