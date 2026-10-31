新竹關西15.3度！未來1周東北季風強弱變化影響 專家估煙花將自生自滅

未來一直到下周東北季風強弱變化多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，迎風面地區的天氣以及溫度的變化也較大，北部、東半部多留意，中南部地區雖然大致維持較為穩定的天氣，但是日夜溫差也會比較明顯。

吳聖宇說，東北季風逐漸增強，雖然冷空氣並不明顯，今天清晨配合輻射冷卻作用，平地最低溫出現在新竹關西15.3度，其次為花蓮鳳林17.0度，中北部、花東縱谷內空曠地區大範圍低溫在20度以下。

今天白天受東北季風影響，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地雲量較多，並有局部短暫陣雨機會，桃園以南的西半部地區則是晴到多雲的天氣型態。

今晚東北季風減弱並漸轉為偏東風，大台北、基隆北海岸為多雲天氣，東半部的宜花東仍有局部短暫陣雨，西半部地區維持晴到多雲。

明天受高壓迴流東南到偏南風影響，東半部宜花東雲量較多，仍有局部短暫陣雨機會，包括大台北在內的西半部地區則是晴到多雲的天氣為主，整體天氣較為穩定。

溫度方面，今天桃園、大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區白天高溫25至27度，竹苗以及花東地區高溫27至29度，台中以南的中南部地區高溫仍有29至32度或以上。吳聖宇說，今晚到明天清晨東北季風減弱，但是輻射冷卻作用影響，嘉義以北到宜蘭，以及花東縱谷內空曠地區仍可能出現16至19度不等的局部低溫。

吳聖宇說，明天白天風向轉為東南到偏南風，暖空氣比較明顯，苗栗以北到大台北、東半部地區白天高溫28至30度，台北盆地內可能來到30至32度，台中以南的中南部地區高溫也維持在30至32度或以上，整體較為溫暖。夜晚清晨在中北部、東北部、花東縱谷內空曠區配合輻射冷卻作用。仍有局部16至18度低溫出現機會，日夜溫差變化持續較為明顯。

展望下周，東北季風的強弱變化比較頻繁。吳聖宇表示，下周一、下周二東北季風再增強，迎風面地區降雨增多、溫度下降轉涼。下周三、下周四東北季風減弱，風向轉偏東到東南風，迎風面地區天氣回穩，溫度回升。

他說，下周五到下周末另一波東北季風影響，下周五開始這波東北季風強度較強，影響時間也比較長，屆時可能在迎風面地區的天氣以及溫度的變化上會比較明顯一些，值得注意。

至於遠洋的煙花颱風，二度增強為強烈颱風，目前是中度颱風。吳聖宇表示，整體結構型態也發展為西北太平洋地區比較少見的環形颱風，也就是颱風對流雲雨區集中在暴風圈內或是眼牆周圍環繞，颱風眼較大，外圍環流部分的雲雨帶不明顯，外觀很像是甜甜圈的型態。

他說，一般這種型態，比較常見於東太平洋或大西洋，西北太平洋因為具有較活躍的西南季風或跨赤道流，因此熱帶氣旋通常都會發展建立比較大範圍的外圍環流雲雨帶，所以不太容易出現這種環形的颱風結構。這種結構的另一個特點就是颱風強度會維持較久，即使環境轉差強度開始減弱，減弱速度也比較慢，對於環境條件的承受程度比較高。

預期未來煙花颱風的路徑仍將有二次的轉向過程，吳聖宇表示，要到第二次轉向才會成功接上西風帶而北上遠離。整體強度則是會呈現緩慢減弱，一來颱風所在緯度已高，脫離較高海溫區域，二來是跟北邊的西風帶系統接觸，除了有較為乾而涼的空氣可能侵入颱風內部，環境垂直風切也將開此增強，導致颱風強度會逐漸減弱下來。

吳聖宇表示，煙花颱風對台灣並沒有影響，第二次轉向的位置隨著預報調整而向東修正，離台灣更遠了一些，間接導致東北季風偏強的可能性也同時跟著降低。後續預期也不會接近日本，算是一個只在遠洋活動、自生自滅型的颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。