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超強聖嬰全球極端氣候頻傳 10月4強颱創近30年新高 乾旱野火豪雨衝擊

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年10月全球極端氣候事件回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年10月全球極端氣候事件回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

回顧今年10月全球極端氣候事件。中央氣象署在「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，赤道中東太平洋海溫持續升高，超強聖嬰現象正逐步增強，全球氣候變化備受關注。回顧2026年10月，世界各地出現多起值得關注的極端天氣與氣候事件，包括颱風、乾旱、野火豪雨及生態環境變化，這些現象反映不同區域面臨的氣候挑戰，也凸顯持續監測氣候變化、掌握潛在風險的重要性。

颱風與颶風方面，氣象署表示，西北太平洋10月共生成5個颱風，其中4個為強烈颱風，包括彩雲、小熊、薔琵及煙花，為近30年來10月份強烈颱風生成數最多的一年。

北大西洋方面，今年直至10月才出現今年第1個颶風伊薩亞斯（Hurricane Isaias）。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，創下至少自1905年以來北大西洋颶風季首個颶風最晚出現的紀錄。

生態環境變化，氣象署表示，熱帶海域海溫持續偏高，造成珊瑚白化。另一方面，智利北部沙漠受異常降雨影響，出現大規模花海，呈現氣候變化對生態環境的不同影響。

豪雨事件，氣象署說，智利首都聖地牙哥受到強降雨影響，造成淹水及土石流等災情。

乾旱與野火，氣象署說，巴西亞馬遜河部分流域面臨嚴重乾旱；印尼加里曼丹及蘇門答臘則發生嚴重乾旱野火，引發霾害，影響周邊多個東南亞國家。

全球極端氣候事件的發生，氣象署提醒，往往受到海洋與大氣交互作用、大氣環流及區域氣候等多重因素影響，單一極端天氣事件並不能直接歸因於聖嬰現象，仍須綜合各項氣候因素進行分析。隨著超強聖嬰持續發展，中央氣象署將密切監測赤道太平洋海氣變化，持續關注全球氣候極端事件，提供最新氣候資訊，協助民眾及各界掌握氣候變化趨勢與潛在風險。

極端氣候 豪雨 野火 聖嬰現象

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