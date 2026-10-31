東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：下周2波變天降溫 煙花將大迴轉

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部18至33度、南部20至34度、東部18至32度。

吳德榮表示，明天、下周一東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一晚起至下周二另一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。下周三、下周四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周五再一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫降，比前波稍強些。

關於煙花颱風動態，他說，中颱煙花在關島北方海面，太平洋高壓減弱，導引氣流偏西北轉北，移速減慢、打轉，明天起太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西，下周二起轉北再轉北北東大迴轉。歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與中央氣象署路徑潛勢預測圖類似，5天後煙花颱風在日本南方海面持續向東北大迴轉，並將減弱變性，系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。