快訊

「只見顧部長 不見顧律師」人權何在？從洪仲丘到女中尉…綠雙標再現

供需失衡… 國衛院研究：未來3年社工進入大缺工時代

東北季風接力…今北東偶雨下周2波變天降溫 煙花颱風將大迴轉

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：下周2波變天降溫 煙花將大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。聯合報系資料照
東北季風影響，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。聯合報系資料照

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部18至33度、南部20至34度、東部18至32度。

吳德榮表示，明天、下周一東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一晚起至下周二另一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。下周三、下周四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周五再一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫降，比前波稍強些。

關於煙花颱風動態，他說，中颱煙花在關島北方海面，太平洋高壓減弱，導引氣流偏西北轉北，移速減慢、打轉，明天起太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西，下周二起轉北再轉北北東大迴轉。歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與中央氣象署路徑潛勢預測圖類似，5天後煙花颱風在日本南方海面持續向東北大迴轉，並將減弱變性，系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，中颱煙花在關島北方海面，移速減慢、打轉，明天路徑再轉偏西，下周二轉北再轉北北東大迴轉。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，煙花颱風5天後在日本南方海面持續向東北大迴轉，並將減弱變性，系集成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，中颱煙花在關島北方海面，移速減慢、打轉，明天路徑再轉偏西，下周二轉北再轉北北東大迴轉。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，煙花颱風5天後在日本南方海面持續向東北大迴轉，並將減弱變性，系集成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

東北季風 吳德榮 中央大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東北季風略增強熱飆34度高溫 吳德榮：下周一變天北降溫 煙花再轉強颱

未來一周連3波東北季風接力！31日局部低溫探19度 迎風面有雨

未來1周天氣變化快速 今天東北季風稍增強 強颱煙花影響台灣機率低

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

相關新聞

供需失衡…未來3年社工 進入大缺工時代

衛福部社工司委託國衛院首度針對社工人力供需進行研究，結果發現，未來三年社工將進入大缺工時代，二○二八年人力供需將跌至谷底，且隨著人口結構、社會形態變遷，八年後、二○三四年，老人社工缺口達三成為最多，其次為心理衛生社工的缺口，約達二成。社工界指出，衛福部應盤點因應對策，與地方政府合作設法留人。

人力危機！扭轉社工缺工 學者：從教育著手

政府不斷擴大社會福利服務，第一線社工的工作愈來愈多，願意投入的人卻沒有跟著增加。國衛院研究顯示，未來八年國內將掀「社工缺工海嘯」，其中又以老人及心衛社工缺口最大。社工界指出，除了工作繁重、待遇缺乏誘因，政府政策未符合基層需求，學校培育的人才也未能補足最缺人的領域，若不及早改善，未來缺口只會更嚴重。

國光客運脫班 兩月累計挨罰45萬

國光客運駕駛缺員問題嚴重，九月才因為八名駕駛請假，導致往返台北宜蘭多班次無預警取消，十月中旬又再度發生北部國道路線大規模擅自減班超過六十五班，遭公路局重罰卅六萬元，前天再度發生國道路線擅自減班情形，再被開罰九萬元。

東北季風long stay 專家估下周2波接力增強降溫 這4縣市降雨最有感

展望未來的7至10天，台灣的天氣仍然是受到東北季風影響，單調穩定。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，其中，計有2波東北季風增強階段，分別為下周一開始，及下周四開始。屆時，北北基宜天氣轉為局部短暫雨，花東零星短暫陣雨，中南部則繼續維持多雲到晴狀況。

天氣展望 未來1周溫暖少雨 這時起降溫水氣增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周溫暖少雨，第2周降溫水氣增。

東北季風接力今北東偶雨 吳德榮：下周2波變天降溫 煙花將大迴轉

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天大台北東側、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部18至33度、南部20至34度、東部18至32度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。