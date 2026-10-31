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健康你我他／AI陪伴 控制血壓又增長知識

聯合報／ 文／悠然（ 桃園市）

自栽的木槿以<a href='/search/tagging/2/AI' rel='AI' data-rel='/2/141525' class='tag'><strong>AI</strong></a>吉普力風格呈現。圖／悠然提供
自栽的木槿以AI吉普力風格呈現。圖／悠然提供

手機有AI照片轉換功能，只要照片上傳及註明哪種類型，AI就可自動生成圖。我常把自栽綠植上傳，AI立即將植物名稱、栽植法、花期等逐一陳述，省去很多搜尋時間。

最近請教AI健康問題。我患高血壓逾40年，長期服藥。4年前罹癌開刀後，降血壓藥上午服下，下午常無預警上升，因此醫師開了鎮定劑與心悸藥，讓我有狀況時服下，半小時藥效起作用，心情緩和血壓自然下降，但如果血壓沒降，再吃備用降血壓藥。

我服下鎮定劑後，會外出走路或在家邊走邊按上身降壓穴，如百會穴、降壓溝、風池穴、曲池穴、合谷穴、勞宮穴等。每穴按100下，按完約走2500步，此時已汗流浹背。回家換衣服靜下來再量血壓，血壓即回到正常。

詢問AI控制血壓問題，答覆如下：備用降壓藥需遵醫囑的血壓數值與用藥方式使用；按壓穴位是疏通經絡、緩解疲勞，但別把它當成降血壓藥；要適度活動或運動，但不要把流汗當成降血壓目標。如果血壓高服藥仍不降，合併胸痛、呼吸困難、手腳無力或麻木、視力改變或說話困難，應立即就醫。

有了AI陪伴，我長進了，也提升了健康知識。

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