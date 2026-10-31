愛肝達人站／颱風轉向、女友懷孕，醫師也失算？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

氣象預報颱風來勢洶洶，停班停課的消息隨之傳來。一時之間，幾家歡樂幾家愁。誰知一夜之間，颱風悄然轉向，隔天竟風和日麗，彷彿什麼事也沒發生。

然而，颱風雖未如期而至，影響卻不容小覷。音樂會臨時取消，醫院停診，許多既定行程因此落空，經濟損失更是難以估計。氣象專家憑藉精密儀器與海量數據，仍難免失算。千算萬算，終究算不盡古人所說的「天有不測風雲」。

天氣如此，人心又何嘗容易捉摸？一位好友多年苦追心儀女孩，送花、請客、噓寒問暖，可謂鞠躬盡瘁，情深意切。眼看愛情即將開花結果，忽然傳來喜訊：她有了！

然而，孩子不是他的！這下真是晴天霹靂！多年嘔心瀝血，怎麼偏偏最後「入場得分」的不是他？他自以為熟悉她的一切，卻不知道她心底藏著什麼祕密。

行醫數十年，我逐漸體會，氣象預報、男女情事與人體健康，看似風馬牛不相及，卻有著相同的無奈：我們總以為掌握了足夠資訊，便能洞悉一切，殊不知眼前所見，往往只是全貌的一角。

氣象專家仰賴衛星、雷達與超級電腦，仍無法掌握天空每一股氣流。大氣變化錯綜複雜，些微誤差便可能使預測路徑偏離。不是專家不夠高明，而是自然界仍藏著太多未知。

醫學又何嘗不是如此？有人健檢報告幾乎樣樣正常，數月後卻被診斷出癌症，不禁讓人懷疑，癌症難道是「昨天才從天上掉下來的禮物」？

當然不是。人體約有三十兆個細胞，不斷分裂、更新與凋亡。細胞複製時可能發生基因變異，少數異常細胞可能逐漸演變成癌症。偏偏人體的警報系統並不靈敏，許多疾病初起時不痛不癢，等到症狀出現，可能已錯失治療良機。

醫學科技日新月異，仍無法洞察每個細胞的一舉一動。即使檢查結果正常，也不代表體內沒有潛藏疾病。因此，健檢不能只看報告有沒有紅字，更要知道究竟檢查了什麼、哪些疾病尚未排除。例如需要定期監測肝癌的B型肝炎帶原者，即使肝功能正常，仍應每六個月接受一次腹部超音波檢查，並依醫師評估搭配肝功能及甲型胎兒蛋白等抽血檢驗。

氣象專家無法掌握每一股氣流，戀人無法看透對方所有祕密，醫師也無法清點人體每個細胞。三者共同的困境，不是資料不夠多，是最關鍵的資訊，可能始終不在手中。

颱風轉向，或許意外多一天假期；愛情失算，難免留下一段傷心往事；但健康若看走眼，有時付出的，可能是一輩子的代價。

颱風預報不是聖旨，愛情承諾不是保證，健檢報告更不是免死金牌。人生最值得警惕的，不是我們知道太少，而是憑著有限的所知，便以為已看透世間萬象。

●肝病防治學術基金會「新竹市香山區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年11月21日（六）

點按看活動詳情

女友 颱風 醫師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

愛肝達人站／換作是你，你會結紮嗎？

教科書等級的強颱結構 粉專：煙花進到打轉區域後 可能重整再更強

煙花今重返強颱！ 粉專曝「風眼清晰無眼屎」 未來路徑曝光

她今年赴日追星「4次颱風、2次暴雨」！網友齊敲碗：求2027行事曆

相關新聞

愛肝達人站／颱風轉向、女友懷孕，醫師也失算？

氣象預報颱風來勢洶洶，停班停課的消息隨之傳來。一時之間，幾家歡樂幾家愁。誰知一夜之間，颱風悄然轉向，隔天竟風和日麗，彷彿什麼事也沒發生。

供需失衡 未來3年社工進入大缺工時代

衛福部社工司委託國衛院首度針對社工人力供需進行研究，結果發現，未來三年社工將進入大缺工時代，二○二八年人力供需將跌至谷底，且隨著人口結構、社會形態變遷，八年後、二○三四年，老人社工缺口達三成為最多，其次為心理衛生社工的缺口，約達二成。社工界指出，衛福部應盤點因應對策，與地方政府合作設法留人。

做脆弱家庭強力支柱！芥菜種會台南中心擴倉3倍 承擔中南部物資配送

基督教芥菜種會「台南生活照顧中心」昨天揭牌啟用，因應日益增加的家庭照顧與災害救助需求，將原有倉儲空間擴充三倍，生活物資儲備量也由一個月提升至四個月，透過「助人網供需服務平台」，讓脆弱家庭自主選擇生活物資，並結合社工訪視持續關懷，從生活需求深入了解家庭處境，提供更完整生活照顧支持。

客運引進僑外生 新方案不開放安管

客運業缺工問題持續未解，交通部公路局擬向勞動部爭取開放僑外生擔任駕駛，新方案上月已提到勞動部等待審議。據了解，原訂開放僑外生可擔任客運駕駛、貨運駕駛、隨車助理及客運安全管理人員等四類人，新方案限縮至前三者。同時，調降隨車助理華語能力，僅要求至基礎級以上。

國光客運脫班 兩月累計挨罰45萬

國光客運駕駛缺員問題嚴重，九月才因為八名駕駛請假，導致往返台北宜蘭多班次無預警取消，十月中旬又再度發生北部國道路線大規模擅自減班超過六十五班，遭公路局重罰卅六萬元，前天再度發生國道路線擅自減班情形，再被開罰九萬元。

首件碳封存地質探勘計畫 審查通過

環境部前天審查通過台塑石化所在的麥寮地區「碳封存地質探勘計畫」，等於我國正式進入二氧化碳捕捉與封存場址的實證階段。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，台塑計畫探勘期為五年，若探勘後確認具有封存潛力、安全性，接下來就會進到環境影響評估階段，通過才能申請做封存場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。