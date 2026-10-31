愛肝達人站／颱風轉向、女友懷孕，醫師也失算？

氣象預報颱風來勢洶洶，停班停課的消息隨之傳來。一時之間，幾家歡樂幾家愁。誰知一夜之間，颱風悄然轉向，隔天竟風和日麗，彷彿什麼事也沒發生。

然而，颱風雖未如期而至，影響卻不容小覷。音樂會臨時取消，醫院停診，許多既定行程因此落空，經濟損失更是難以估計。氣象專家憑藉精密儀器與海量數據，仍難免失算。千算萬算，終究算不盡古人所說的「天有不測風雲」。

天氣如此，人心又何嘗容易捉摸？一位好友多年苦追心儀女孩，送花、請客、噓寒問暖，可謂鞠躬盡瘁，情深意切。眼看愛情即將開花結果，忽然傳來喜訊：她有了！

然而，孩子不是他的！這下真是晴天霹靂！多年嘔心瀝血，怎麼偏偏最後「入場得分」的不是他？他自以為熟悉她的一切，卻不知道她心底藏著什麼祕密。

行醫數十年，我逐漸體會，氣象預報、男女情事與人體健康，看似風馬牛不相及，卻有著相同的無奈：我們總以為掌握了足夠資訊，便能洞悉一切，殊不知眼前所見，往往只是全貌的一角。

氣象專家仰賴衛星、雷達與超級電腦，仍無法掌握天空每一股氣流。大氣變化錯綜複雜，些微誤差便可能使預測路徑偏離。不是專家不夠高明，而是自然界仍藏著太多未知。

醫學又何嘗不是如此？有人健檢報告幾乎樣樣正常，數月後卻被診斷出癌症，不禁讓人懷疑，癌症難道是「昨天才從天上掉下來的禮物」？

當然不是。人體約有三十兆個細胞，不斷分裂、更新與凋亡。細胞複製時可能發生基因變異，少數異常細胞可能逐漸演變成癌症。偏偏人體的警報系統並不靈敏，許多疾病初起時不痛不癢，等到症狀出現，可能已錯失治療良機。

醫學科技日新月異，仍無法洞察每個細胞的一舉一動。即使檢查結果正常，也不代表體內沒有潛藏疾病。因此，健檢不能只看報告有沒有紅字，更要知道究竟檢查了什麼、哪些疾病尚未排除。例如需要定期監測肝癌的B型肝炎帶原者，即使肝功能正常，仍應每六個月接受一次腹部超音波檢查，並依醫師評估搭配肝功能及甲型胎兒蛋白等抽血檢驗。

氣象專家無法掌握每一股氣流，戀人無法看透對方所有祕密，醫師也無法清點人體每個細胞。三者共同的困境，不是資料不夠多，是最關鍵的資訊，可能始終不在手中。

颱風轉向，或許意外多一天假期；愛情失算，難免留下一段傷心往事；但健康若看走眼，有時付出的，可能是一輩子的代價。

颱風預報不是聖旨，愛情承諾不是保證，健檢報告更不是免死金牌。人生最值得警惕的，不是我們知道太少，而是憑著有限的所知，便以為已看透世間萬象。

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