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院長講堂／朱光恩 不浪費的生活哲學 延伸到AI精準醫療

聯合報／ 記者楊孟蓉／專訪
昕新智慧診所院長朱光恩進行AI輔助的大腸鏡檢查。圖／朱光恩提供
昕新智慧診所院長朱光恩進行AI輔助的大腸鏡檢查。圖／朱光恩提供

「錢不能浪費！」這是昕新智慧診所院長朱光恩從父母身上學到的觀念。經營年營收數億元的診所，他平時以日系平價車代步，手機是多年前款式，出國搭廉航。對吃穿用品不講究的他，認為錢要花在真正需要的地方。

醫療不浪費 善用AI輔助診療

這種不浪費的習慣，也延伸到診所管理。朱光恩要求無人使用的診間關燈、關空調，醫療上要避免不必要的處置，因為浪費的不只是時間與耗材，還可能讓病人承擔額外風險。

要避免醫療資源浪費，關鍵在精準判斷。以大腸鏡檢查為例，並非所有瘜肉都須切除，有些良性增生性瘜肉可暫緩處理，有癌化風險的腺瘤則須適當處置。如何辨識病灶、判斷哪些瘜肉需要切除、哪些不必立即處理，正是他重視AI輔助判讀的原因之一。

AI不會疲勞 仍要醫師判斷

朱光恩形容，AI是醫師的「第三隻眼睛」，能透過框線、顏色及聲音提示可疑病灶，輔助判斷瘜肉性質，協助減少不必要的切除，避免病人承擔額外的出血、穿孔風險。

「醫師會累，AI不會累。」朱光恩說，醫師長時間進行檢查，眼睛難免疲勞，他一個上午最多做八例大腸鏡，但AI能持續監看畫面，及時提醒可疑病灶；對年輕資淺的醫師而言，有助縮小與資深醫師在病灶判讀上的差距。

昕新智慧診所2021年開幕，除了導入AI輔助大腸鏡檢查，也推動診療流程資訊化、無紙化。不過，朱光恩強調，AI並非百分之百準確，內視鏡操作、瘜肉切除及止血等技術，仍仰賴醫師的臨床經驗，醫病溝通也不能完全交給機器。曾有患者出現血便，詢問AI後認定是痔瘡，經建議接受大腸鏡檢查，才發現是嚴重潰瘍性大腸炎，治療後病情改善。

朱光恩9歲隨家人移居阿根廷，在當地完成醫學院學業，1993年返台進入新光醫院服務，選擇專科時，因為他有潔癖很排斥接觸腸道，直到遇見恩師楊國卿，才逐漸找到方向。之後他赴日學習當時台灣少見的內視鏡「一人操作法」，也就是全由醫師獨立掌控鏡身進退、轉彎與力道。他將這項技術帶回台灣，培養出多名醫院主任級醫師。

昕新智慧診所院長朱光恩，非常重視<a href='/search/tagging/2/預防醫學' rel='預防醫學' data-rel='/2/262831' class='tag'><strong>預防醫學</strong></a>。記者曾吉松／攝影
昕新智慧診所院長朱光恩，非常重視預防醫學。記者曾吉松／攝影

潔癖的腸胃科醫師 出國不碰生食

身為腸胃科醫師，他很重視食品衛生，出國不吃生食、不碰路邊攤，平日飲食也很簡單，咖啡自己沖，蘋果連皮一起吃。最近腹部超音波發現脂肪肝，他開始控制飲食，兩個月減重6公斤。

他的減重祕訣，就是運動加上「把嘴巴縫起來！」晚餐盡量在傍晚6點前吃完，隔天近午才進食；每周兩次到健身房重訓，每周四天快走一個多小時。喜歡旅遊的他，日前到日本金澤，也是靠雙腳走遍景點，他說戴著耳機漫步放空，是最好的紓壓方式。

朱光恩每周到健身房重訓兩次。圖／朱光恩提供
朱光恩每周到健身房重訓兩次。圖／朱光恩提供

及早發現 預防醫學的價值

朱光恩重視預防醫學。曾為一名40歲女性進行大腸鏡檢查，發現看似瘜肉的病灶，切除後經病理檢查確診為早期大腸腺癌，所幸尚未擴散，後續追蹤也無異常。她治療後得以回歸家庭與工作，後來還寫信感謝他。他說，能在癌症尚未擴散前發現並處理，就是預防醫學「最美的境界」。

朱光恩

●年齡：60歲

●專長：內科學、消化系醫學、消化系超音波及相關治療手術、上消化道內視鏡檢查及相關治療手術、全大腸鏡檢查及相關治療手術

●現職：昕新智慧診所院長

●學歷：南美洲阿根廷國立大學醫學系醫學士、美國醫師執照考試(USMLE)合格

●經歷：新光醫院健康管理部主任、同新病房主任、胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部內視鏡檢查室主任、胃腸肝膽科臨床研究員

給病人的一句話：

不要自己當醫師！身體有狀況，一定要諮詢專業醫師，並定期做健康檢查。

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