11月徵文主題／AI短劇上癮，如何自救？

政府不斷擴大社會福利服務，第一線社工的工作愈來愈多，願意投入的人卻沒有跟著增加。國衛院研究顯示，未來八年國內將掀「社工缺工海嘯」，其中又以老人及心衛社工缺口最大。社工界指出，除了工作繁重、待遇缺乏誘因，政府政策未符合基層需求，學校培育的人才也未能補足最缺人的領域，若不及早改善，未來缺口只會更嚴重。

2026-10-31 00:00