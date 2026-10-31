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橘世代／【人生故事待續】一個數字 打開爸媽話匣子

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
藝術創作讓長輩說出那些不曾提起的往事，有些人解開數十年心結。圖／新活藝術提供
藝術創作讓長輩說出那些不曾提起的往事，有些人解開數十年心結。圖／新活藝術提供

我們和爸媽相處幾十年，真的了解他們嗎？透過藝術創作與生命故事書，長輩說出那些不曾提起的往事，也重新認識自己。有人解開多年心結，有人找到新方向。原來，無論幾歲，每個人的故事都還有新的篇章，值得被認真傾聽。

每天關心爸媽，話題是否總離不開「吃藥沒？」、「血壓量了沒？」想多聊幾句，卻不知道從何問起。

新活藝術執行長康思云分享一個簡單方法：假設長輩八十八歲，請他從一到八十八選個數字。如果選了十七，就問：「你十七歲時住在哪裡？那時候都在做什麼？有哪些好朋友？」也可以從廿歲的第一份工作聊起。

從一個年齡、一段回憶開始，讓話題不再只有健康與生活起居，也讓子女有機會聽見父母從未說過的人生故事。

吃藥 長輩 血壓

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