違法開發山坡地祭重罰 若致死最高罰1億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

立法院會昨三讀修正「農業發展條例」、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等農業三法，強化農地及山坡地違法開發管理。三讀條文明定，農地不得堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物等，違者最高可處三○○萬元罰鍰；未經同意擅自墾殖、占用等行為若致人於死，最高得併科一億元罰金。

高雄美濃去年爆發大規模盜採土石案，土地遭挖出巨大坑洞，被形容為「美濃大峽谷」。此次修法也被視為美濃大峽谷條款。

立法院今年七月已修正通過「土石採取法」，對違法採取土石者及因而致人於死者，最高可處二五○○萬元到一億元罰金，大幅拉高違法成本。這次在農發條例新增條文，在農地堆置、填埋或回填營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害農業生產物質，可罰六萬元以上、三○○萬元以下，沒入施工器具並限期恢復，否則按次處罰，地方政府可代為恢復，費用由違規行為人負擔。

水土保持法部分也修正條文規範擅自在山坡地或林區墾殖、占用或違規開發，導致水土流失或毀損水保設施者，最高可處五年以下有期徒刑，得併科二五○○萬元以下罰金；致人於死最高處十二年以下徒刑，得併科一億元以下罰金。另外也要求違規行為人強制復原條款。

這次山坡地保育利用條例也明定，在公有或他人山坡地內，未經同意不得墾殖、占用或違規開發、經營及使用，罰則也大幅提高，致人於死最高得併科一億元，致重傷最高八○○○萬元。

此外，農發條例第六十條也將中央主管機關指定難以防治的野生動物危害納入現金救助、補助或低利貸款範圍。立院另通過附帶決議，要求農業部於農發條例修法後三個月內應配合修正施行細則。

美濃大峽谷 美濃 農地

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