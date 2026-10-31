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客運引進僑外生 新方案不開放安管

聯合報／ 記者孟嘉美葉冠妤／台北報導

客運業缺工問題持續未解，交通部公路局擬向勞動部爭取開放僑外生擔任駕駛，新方案上月已提到勞動部等待審議。據了解，原訂開放僑外生可擔任客運駕駛、貨運駕駛、隨車助理及客運安全管理人員等四類人，新方案限縮至前三者。同時，調降隨車助理華語能力，僅要求至基礎級以上。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國表示，尚有部分事項需與公路局討論並共同研商，但目前未敲定研商時間。

客運駕駛缺人問題，伴隨無預警停駛、脫班，衝擊民眾生活。截至今年四月底，公路及市區客運駕駛缺員數約一九○○人。交通部公路局副局長周廷彰表示，正與勞動部爭取開放僑外生任職業駕駛，最新方案已於九月提送勞動部。

根據公路局規畫，客運駕駛仍維持僑外生需具備我國大專院校畢業、取得副學士學位以上的要求，同時須通過華語能力進階級以上，或台語、客語基礎級以上，不過隨車助理的華語能力，放寬至華語能力基礎級以上。預計開放後可引進外國技術人力約四七五人。

台北聯營公車管理委員會執行長李建文說，目前首都客運已與大學端接觸，待開放後將會配合學校進行人才媒合及輔導。期盼門檻不要太高，相信僑外生經四年就學，將具一定的中文能力，業者也將積極協助他們取得相關認證。

張姓乘客認為，目前客運多透過電子語音系統播報到站資訊，司機即使不開口，也不影響乘車體驗，相較於語言能力，更在意司機的服務態度、駕駛技術等。

但許姓乘客則表示，要求司機的中文能力是為避免突發狀況無人能溝通或協助處理，此外，不少路線可能途經偏鄉，長輩們若面對中文不通的司機也可能造成困擾。

客運 客運業 勞動部

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