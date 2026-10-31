供需失衡 未來3年社工進入大缺工時代

衛福部社工司委託國衛院首度針對社工人力供需進行研究，結果發現，未來三年社工將進入大缺工時代，二○二八年人力供需將跌至谷底，且隨著人口結構、社會形態變遷，八年後、二○三四年，老人社工缺口達三成為最多，其次為心理衛生社工的缺口，約達二成。社工界指出，衛福部應盤點因應對策，與地方政府合作設法留人。

據國衛院研究顯示，從即起至二○三四年止，社工人力供給除以需求比值均小於一，表示社工嚴重「缺人」，依推估二○二八年的社工人數將跌至谷底，隔年才開始回升。

隨超高齡化社會的需求，至二○三四年的老人社工人力需求增加約六成，同時，因應社安網等政策，心理健康服務也跟著提升，心衛社工人力約需增加五成，而兒少社工則受少子化影響，需求下降，但盤點屆時的社工人力將完全不足，老人社工的缺口將達三成，心衛社工也會有約二成缺口。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，二○二七至二○二九年全台將陷入社工缺工浪潮，情勢來得又急又猛，現行社安網各計畫社工進用率約八成，接續得面對少子、高齡化趨勢，社會問題增加，但社工缺口加劇，衛福部應提出因應政策，與各縣市政府合作提供足夠資源，別「各自跳船」讓地方政府獨撐社工人力流失帶來的負擔。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，社工長期面臨薪資待遇不均、工作界線模糊及責任過重等困境，新人起薪差距甚至超過萬元，導致人員流動率居高不下，加上近期懲戒案件頻傳，如剴剴案等，都讓社工界士氣低迷，不願投入社會工作。

張淑慧說，每逢重大災難，如普悠瑪列車出軌、馬太鞍溪溢流等，社工總是第一時間前往協助，連疫情期間送便當，也由社工負責，久而久之社會形成「有事找社工」的風氣，但當重大案件發生，如兒虐案，社會又會在第一時間質疑社工失職，成了「出事怪社工」。社會對社工期待過高，政府應協助畫出社工責任界線，並給予相應薪資。

衛福部社工司司長楊雅嵐表示，經研究初步顯示，社工人力供需均呈成長趨勢，但部分領域仍有人力缺口。未來除持續補充人力，也將運用科技減輕行政負擔、強化專業督導與組織支持，改善勞動條件及執業環境，提高留任率。