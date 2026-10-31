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國光客運脫班 兩月累計挨罰45萬

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
國光客運近兩個月因脫班事件，累計遭罰四十五萬元，交通部公路局擬向勞動部爭取開放僑外生擔任駕駛，盼解決客運司機缺工問題。記者邱德祥／攝影
國光客運近兩個月因脫班事件，累計遭罰四十五萬元，交通部公路局擬向勞動部爭取開放僑外生擔任駕駛，盼解決客運司機缺工問題。記者邱德祥／攝影

國光客運駕駛缺員問題嚴重，九月才因為八名駕駛請假，導致往返台北宜蘭多班次無預警取消，十月中旬又再度發生北部國道路線大規模擅自減班超過六十五班，遭公路局重罰卅六萬元，前天再度發生國道路線擅自減班情形，再被開罰九萬元。

交通部公路局表示，未來將對國光路線進行優化，並持續督導業者調派車輛或租遊覽車，務必依照核定班次行駛。國光客運對兩個月來多次脫班，累積開罰達四十五萬元，則低調不願回應。

國光客運本月中因駕駛臨時請假，無預警取消四條國道客運路線、逾六十五班次，引發民怨。不料時隔兩周，國光前天再度於動態系統公告一八二○路線臨時停駛部分班次。

監理所接獲通報，發現上午減少四班、再開罰九萬元。公路局指出，國光客運竹東站因駕駛人力不足導致無法按照班表發車，已要求業者調派車輛或租借遊覽車，下午班次皆已正常行駛。

交通部公路局副局長周廷彰表示，客運駕駛缺員持續發生中，國光客運截至今年八月，客運駕駛缺額就高達三九七人。公路局除延長駕駛就業補助方案至明年外，也持續擴大駕駛來源。

周廷彰指出，客運路網也須進行優化、整併，將剩餘人車釋出，挪移到尖峰、搭車需求較高的地方服務，路線審議完成後將會報部處理並公告。

周廷彰強調，將持續針對提供油價補貼，希望能降低業者成本負擔、讓營收用於提升駕駛薪資上。要求業者務必定時定班發車，若發生脫班情形，將依法開出九千至九萬罰鍰。

國光客運 國光 減班

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