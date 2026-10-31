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橘世代／【人生故事待續】提早準備 存興趣與老友存摺

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
透過藝術創作與陪伴，長輩不僅享受創作樂趣，也有機會重新認識自己。圖／新活藝術提供
透過藝術創作與陪伴，長輩不僅享受創作樂趣，也有機會重新認識自己。圖／新活藝術提供

陪伴長者廿多年，新活藝術執行長康思云發現，許多人到了晚年，最掛念的不是工作成就，而是家人。這個觀察，也改變了她自己的人生選擇。

康思云接近卅歲時開始投入長者藝術服務，當時孩子剛出生，事業也正要起步。聽過許多長輩的人生故事，她提醒自己，再忙也要留時間給家人。隨著外公、外婆和母親逐漸老去，她更珍惜相處的機會。

「跟長輩一起工作是上天給我的禮物，讓我可以跨越時空，去看到未來的我真正在意的是什麼。」康思云說，很多人年輕時忙著工作、賺錢，往往要等到失去後，才發現有些事比事業更重要。

新活藝術營運長彭恩寧從廿歲出頭開始接觸長者。她觀察，打從心裡快樂的長輩跟不知道為何而活的長輩，關鍵差異就在於「有沒有一件很愛的事情」。

彭恩寧意識到，除了經濟儲蓄，年輕時更要為老後存下「興趣存摺」與「老友存摺」。即使再忙碌，她仍刻意保留閱讀、寫作的時間，並主動聯繫老朋友。「老朋友與興趣不會在退休後憑空出現，需要從年輕時就像存款一樣刻意經營」。

康思云觀察，隨著戰後嬰兒潮世代步入老年，長者對藝術創作的接受度也不同。有更多接觸西方文化的機會，許多人從小看電影、聽西洋音樂，對藝術表達並不陌生。

彭恩寧也發現，近年參加生命故事書課程的六十至六十五歲長者，不少具有高學歷、海外經驗及職場歷練，退休前就積極學習，對未來生活已有自己的規畫。

康思云與彭恩寧觀察，新一代長者的轉變，也反映出高齡社會的新樣貌。無論幾歲，長者都渴望被理解與看見，也能透過梳理生命故事，重新發現生活的熱情。

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