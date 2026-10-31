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橘世代／【人生故事待續】傳承藝術 陪長輩也療癒自己

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
黃怡玫陪母親製作生命故事書，發現不為人知的一面。記者楊孟蓉／攝影
黃怡玫陪母親製作生命故事書，發現不為人知的一面。記者楊孟蓉／攝影

疫情三級警戒期間，五十七歲的保險業務員黃怡玫，與就讀研究所的女兒天天在家「搶電腦」。「我等一下要開會，你不能說話！」母女倆輪流使用空間，讓她萌生找課程放鬆的念頭。沒想到上網搜尋「生命故事書」，意外接觸到新活藝術傳承藝術帶領者培訓課程，開啟人生新方向。

「我在保險學到要做計畫，計畫之後就是要去執行。」黃怡玫從培訓、實習到取得認證，第一個想實踐的對象，就是罹癌多年的母親。

她找來弟弟、弟妹及子女，一起為母親製作生命故事書。起初母親對問題總回答「隨便」，弟弟忍不住吐槽：「不要每次都說隨便啦！」一家人邊聊邊笑，才慢慢問出許多從不知道的往事。

例如，她一直以為母親和大舅感情最好，後來才知道母親其實最親近二舅。母親年輕時曾擔任護理師，家人卻始終不知道她為何突然轉行。直到製作生命故事書，才得知母親當年夜間巡視太平間時，被風吹動鐵皮屋的聲響嚇壞，因此決定辭職。「我以為我跟媽媽很熟，我以為我知道她全部的事，其實很多事她從來沒有說過，因為沒有人問。」黃怡玫說。

後來，她也陪伴一位不識字的阿嬤，透過圖畫與聊天整理人生故事，再將錄音分享給家人。兒孫這才知道，阿嬤小時候沒上學，不是因為家裡窮，而是自己想留在家裡編草蓆。這份陪伴持續一年多，直到阿嬤離世。

如今黃怡玫將傳承藝術運用在長者陪伴中。她說：「陪伴那些長輩很有成就感，然後也可以透過別人的故事療癒自己。」五十七歲開始學習新事物，不只讓她更了解母親，也為自己找到第二人生。

長輩 藝術 傳承 橘世代

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