橘世代／【人生故事待續】藝術相伴 解開一生心結

「當長輩被好好陪伴的時候，他也看見了自己。」新活藝術執行長康思云這樣形容藝術創作帶給長者的改變。二○○五年，社工出身的她獲選赴美學習「傳承藝術」，廿年前，台灣安養機構的休閒活動，多半是打麻將、唱卡拉OK。康思云返台後投入本土化，希望讓長輩透過創作表達自己。

同樣出身社工的新活藝術營運長彭恩寧，當年在安養中心常看到長輩「愁眉苦臉的，不知道該做什麼」，後來從傳承藝術團體志工做起，投入長者藝術服務。

康思云說，傳承藝術不只是畫畫、做手工，而是透過主題對話，引導長輩回顧人生，再以繪畫、拼貼表達感受。

生命故事書 化解媽媽心中誤會

康思云的母親曾透過藝術輔療創作生命故事書，解開埋藏數十年的誤會。她一直以為，家中六個兄弟姊妹，只有自己的名字由奶奶取，是因為身為第二個女兒，不受家人重視。直到整理生命故事、向父母追問，才知道當年她出生時，母親罹患產褥熱，家人擔心孩子的健康，特別請奶奶取名，盼望她平安長大。康思云說，母親這才明白：「原來我是特別被愛的。」耿耿於懷的往事，竟藏著家人的祝福。

畫4朵荷花 98歲父親畫出柔情

彭恩寧曾陪伴一位九十八歲爺爺創作。爺爺年輕時畫過大型廣告、電影海報，卻多年沒有拿起畫筆。起初他興趣缺缺，甚至說：「你幫我畫就好。」

經過多次陪伴，有一天，爺爺主動提出想畫荷花，仔細安排池塘、庭院與花朵位置，專注畫了半個小時。荷花讓他想起童年學畫，以及後來帶孩子到植物園賞荷的往事。畫中的四朵荷花，分別代表他的四名子女。

彭恩寧說，爺爺原本不習慣表達情感，認為不必對孩子說愛或讚美，隨著課程進行，他逐漸說出對子女的肯定，甚至對曾有衝突的孩子說：「你跟我很不一樣，但是我覺得你很棒。」

彭恩寧說，藝術創作讓長輩有機會表達平常不容易說出口的感情，也讓子女看見父母不曾展露的一面。

一張拼貼畫 童年傷痛成為養分

藝術創作也讓長輩重新理解自己的生命軌跡。康思云分享，一位長者小學時因質疑老師不當的決定，遭老師當眾取綽號「小黑豬」，全班同學跟著嘲笑，讓他長年缺乏自信，也無法原諒老師。

多年後，長者在生命故事課程中，以雜誌拼貼呈現這段往事。作品大片黑色背景中，有一名女性及彩色畫面。他突然發現，童年的傷痛讓自己更努力學習、肯定自己，也因此擁有充實的晚年生活。

「我願意原諒他，而且我也願意感謝他。」康思云轉述，長者過去一直怨恨老師，但透過這次生命故事整理，他開始以不同角度看待那段經歷，也重新肯定自己一路走來的努力。

引導與傾聽 陪伴長者更顯珍貴

康思云說，老化是人生最辛苦的階段之一，長輩要面對能力退化、親友離世等種種失去，繼續把日子過好並不容易。「我知道很難，但我願意陪你走一段。」她認為，長者需要的不只是生活照顧，更需要有人理解他們的心情。

彭恩寧觀察，許多長輩常說沒有人願意聽他們講話，才開口就被回一句「你講過了」。

傳承藝術透過主題對話與創作，引導長輩談起平常不容易觸及的生命故事，甚至重新理解自己的人生。「讓長輩知道，我願意看見你，我願意接納此時此刻的你，我願意聽你講話」。