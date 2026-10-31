人力危機 扭轉社工缺工 學者：從教育著手

政府不斷擴大社會福利服務，第一線社工的工作愈來愈多，願意投入的人卻沒有跟著增加。國衛院研究顯示，未來八年國內將掀「社工缺工海嘯」，其中又以老人及心衛社工缺口最大。社工界指出，除了工作繁重、待遇缺乏誘因，政府政策未符合基層需求，學校培育的人才也未能補足最缺人的領域，若不及早改善，未來缺口只會更嚴重。

老人暨長照社工專業協會理事長林昱宏表示，隨高齡人口增加，政府陸續推出獨居長者訪視、長照二點○至三點○等政策，從訪視到後續風險評估，都需要社工投入，擴大服務並非壞事，倘若只增加工作，卻未改善待遇誘因，即使釋出更多職缺，也未必有人願意投入，老人社工的缺口只會愈來愈嚴重。

台大社工系名譽教授鄭麗珍說，目前社工相關科系的心理衛生課程不足，學生多選擇較熟悉的兒少保護領域，或未來入職後待遇較佳的醫務社工，願意投入老人社工的人相對較少。既然研究已指出未來老人及心衛社工最缺人，衛福部就應與教育體系合作，調整課程內容，讓學生在校期間多接觸相關領域，提高投入意願。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，社工工作複雜，新人遇到挫折時，需有經驗的人從旁協助，但目前社工督導多以年資作為資格依據，未必具備足夠的指導能力，應強化其專業訓練，才能減少新人的撞牆期，增加留任率。

另外，社工目前也面臨專業認同度不足的問題，張淑慧說，現行「社會工作師法」雖規定社工師須通過國考取得證照，卻未明確規範社工員身分，形同人人都能自稱「社工」，損及專業形象。

張淑慧建議，修法明定社工員資格，讓社工員與社工師都能獲得專業保障，提升社會認同及職業專業價值，相信能吸引更多人才投入。

台北市社工工會副理事長沈曜逸則指出，過去衛福部制定政策，經常未充分考量基層處境，例如先前擬將社工員比照社工師納管，便引發反彈。不過，近期衛福部開始傾聽社工意見，將人身安全、職涯發展等需求納入政策考量，若能持續改善工作環境，才有機會讓離開第一線的社工重返職場。