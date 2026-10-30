社工缺工怎麼解？ 學者：應從教育端著手 增加投入老人領域發展

衛福部委託國衛院研究發現，未來8年社工人力仍供不應求，至2034年老人社工人力需求增加六成、心衛社工增加五成，而這兩類社工人力最缺，老人社工缺口達三成、心衛社工達兩成。學者指出，應優化社工在職訓練、督導系統，讓新任社工有「領航員」在旁指導，減少其徬徨無助，此外，現行社工系畢業學生，多選擇投入兒少保護社工，應從課程著手，引導學生朝老人社工領域發展。

老人暨長照社工專業協會理事長林昱宏指出，高齡化導致服務對象增加，政府亦提出各項政策，最終均落在第一線社工身上，包括近期啟動的獨老訪視等，後續風險評估均由社工一手包辦，這並非壞事，而是代表更多資源投入，但也必然導致老人社工，長照2.0至3.0政策，職缺不斷釋放，「愈來愈缺工、事情也愈來愈多」，社工界將不斷精進專業，提供民眾最佳服務品質。

台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，針對人力較缺乏的老人社工、心衛社工，衛福部應與教育體系溝通，設法產出更多相應人才，目前在社工相關院校中，心衛射程不多，也鮮少學生選擇老人社工領域，多數學生選擇離自身較接近的兒少保護領域，或待遇較佳的醫務社工領域，建議透過課程修改，引導學生職涯，讓社工科系學生從在校開始，培養對心理衛生、老人社工領域興趣。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，社工在職訓練、督導系統應強化，現行實務上社工年資足夠就能擔任督導，若能強化其訓練過程、核心能力等，有助新進社工在面臨「撞牆期」時有人帶領，擔任「領航員」，減輕其無助感。此外，目前部分私立院校，可繳交10多萬學費上社工學分班，便擔任社工，恐影響社工核心能力、專業價值，教育部應設法強化其品質監督。

「社工師法」並無排他性，導致人人都能自稱社工，有損社工專業形象。張淑慧指出，「社工師法」雖明訂社工師須經過國考考取執照，但對於社工員身分則無明確定義，導致人人都能自稱社工，影響其專業形象，建議修訂「社工師法」，讓社工員、社工師同受專業保障，建立專業倫理、權威，有助此行業正向發展，吸引更多新血投入。

台北市社工工會副理事長沈曜逸指出，過去衛福部社福政策方向常與基層脫節，例如日前原先要將社工員比照社工師納入管理等作法，引發基層反彈，近期衛福部逐漸傾聽基層社工意見，將社工人身安全、生涯發展等訴求納入政策考量，若能持續聽見基層的聲音，作出相應政策調整，便有機會讓部分社工人力回流至第一線。