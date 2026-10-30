獨／國衛院研究：3年內掀社工缺工海嘯 8年後老人社工缺口恐達三成

本報獨家取得衛福部社工司委託國衛院，首度針對社工人力供需進行研究，結果發現，近三年社工將進入大缺工時代，至2028年人力供需情況跌至谷底，且隨人口結構、社會形態變遷，八年後的2034年，老人社工缺口達三成、心理衛生社工缺口約二成，須重視不同服務領域間人力配置。社工界指出，衛福部應盤點因應對策，與地方政府合作設法留人。

研究結果顯示，直至2034年止，供給除以需求比值均小於一，表示「缺人」，且在2028年數據跌至谷底，隔年才開始回升。此外，至2034年老人社工人力需求增加約六成，隨心理健康服務需求提升，心衛社工需求增加五成，兒少社工則受少子化影響，需求呈下降趨勢。另，至2034年多個領域社工出現人力供需失衡，老人社工缺口達三成，其次為心衛社工，缺口約二成。

高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，2027至2029年全台將陷入社工缺工浪潮，且情勢來得又急、又猛，現行社安網各項計畫社工進用率僅約八成，未來面對少子、高齡化人口趨勢，社會問題增加，社工缺口加劇，衛福部應設法提出因應政策，且應與縣市政府合作，提供足夠資源，別「各自跳船」讓縣市政府獨撐社工人力流失帶來的負擔。

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，研究初步顯示，整體社工人力供給與需求均有成長趨勢，但部分服務領域仍可能面臨人力供需落差，除持續充實社工人力，也須重視不同領域的人力配置與留任，將持續從各面向強化社工人力政策，運用科技工具減輕行政負擔、強化專業督導與組織支持機制，改善社工執業環境及勞動條件，提升社工留任意願與專業服務品質，確保民眾獲得適切服務。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧指出，社工薪資條件差異大，新人起薪差距可達萬元以上，為導致社工流動率高、工作不穩原因之一，此外，社會工作界線不明、責任過高，且總是「有事找社工、出事怪社工」，近期懲戒案件頻浮上枱面，加上剴剴案開庭等重大社會新聞，已讓社工界士氣低迷，盼社會多給留在職場的社工一些鼓勵。

張淑慧說，社工在普悠瑪列車出軌、馬太鞍溪溢流等事件中，總是搶先進場，提供災民所需服務，甚至連疫情期間送便當業務，也落到社工身上，讓社會形成「有事找社工」風氣，同時，又對社工期待過高，當兒虐事件發生，社會首先質疑社工失職，這是「出事怪社工」，社會對社工期待過高，許多事都該由社工負責，政府應出面畫清責任界線，並給予社工相應勞動條件。