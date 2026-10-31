做脆弱家庭強力支柱！芥菜種會台南中心擴倉3倍 承擔中南部物資配送

基督教芥菜種會「台南生活照顧中心」昨天揭牌啟用，因應日益增加的家庭照顧與災害救助需求，將原有倉儲空間擴充三倍，生活物資儲備量也由一個月提升至四個月，透過「助人網供需服務平台」，讓脆弱家庭自主選擇生活物資，並結合社工訪視持續關懷，從生活需求深入了解家庭處境，提供更完整生活照顧支持。

中心增設冷凍倉儲設備，將「暖心熟食箱」每月服務量能由八十箱提升至兩千八百箱，「以工帶振」培力夥伴製作暖心熟食箱，提供紅燒牛腩、梅干扣肉等多種家常料理冷凍調理包，透過電鍋簡單加熱，就能讓熱騰騰的家常料理端上餐桌，減輕照顧者每日備餐的負擔，也讓一家人有更多時間圍坐共餐，在忙碌的生活中共享一頓溫暖的晚餐。

內政部政務次長馬士元肯定中心成為平時扶助脆弱家庭、災時救援的基地，深入社區提供安心照顧。

芥菜種會執行長李肇家指出，台南生活照顧中心承擔台中到屏東的物資儲存與配送任務，也是台灣災後緊急物資聯防重要據點，曾於楠西地震及丹娜絲颱風期間，發揮緊急物資調度與救助功能。新址擴充倉儲空間、增加物資儲備並優化配送流程，強化日常生活照顧及災害發生時的物資調度能力。

他表示，生活照顧中心一至九月全台家庭受益達五萬一二二○人次，較去年同期增加九二八○人次，成長約百分之廿二，服務規模持續擴大。