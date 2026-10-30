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跨越邊界並肩同行 跨性別遊行今晚4000人上街

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
美國《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）為跨性別遊行帶來壓軸表演。記者葉冠妤／攝影
美國《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）為跨性別遊行帶來壓軸表演。記者葉冠妤／攝影

第八屆台灣跨性別遊行今晚於228公園登場，號召近4000人上街。今年主題為「跨越邊界，必肩同行」，盼告訴社會，同志運動不只有爭取婚姻平權，還包括跨性別、愛滋人權等議題，而性別人權的進展，從來都是靠著大家走上街頭爭取而來，盼不同群體跨越邊界，一起讓社會更友善。

主辦單位台灣同志諮詢熱線協會指出，無論國際或台灣，今年都發生歧視多元性別族群的爭議事件，引發社會關注。在制度立法及公權力執法層面，台灣LGBTQI+群體仍面臨打壓與歧視，當偏見築起高牆，此時更需要跨越邊界，以集體力量推倒高牆。

台灣同志諮詢熱線協會跨性別義工盤受訪時說，要跨越的是性別、國家及社群的邊界，尤其現在全球都面臨性別人權倒退的危機，在這個困難時刻，更要一起站出來，捍衛跨性別者的權利，表達對跨性別社群的支持。

盤說，2019年同婚專法通過後，很多人認為已經沒有同志運動，或者不曉得多元性別平權的下一步在哪裡，因此站上街頭至關重要，不僅讓社會大眾看見我們仍然存在，也表達對跨性別朋友的支持，所有人都值得生活在一個不受性別框架拘束、接納不同處境的多元社會。

盤也強調，社會對跨性別者的態度，不該簡化為支持、反對的二分法，有些人不一定是真的排斥跨性別者，而是需要透過身邊不同的人，逐漸認識、看見這個議題，進而理解跨性別者處境的多樣性，社會不應只有非黑即白的選擇。

今晚的跨性別遊行吸引近4000人參與，從別具歷史意義的二二八和平公園出發，沿著衡陽路、成都路、昆明街、漢口街、懷寧街，再回到二二八和平公園，由美國《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍妮妃雅帶來壓軸表演，一曲〈舞孃〉嗨翻全場。

變裝藝術家女神下午茶（Diva Teatime）今晚化身為社群媒體流傳AI影片中的前總統蔡英文。記者葉冠妤／攝影
變裝藝術家女神下午茶（Diva Teatime）今晚化身為社群媒體流傳AI影片中的前總統蔡英文。記者葉冠妤／攝影

跨性別遊行現場，民眾手持標語「每一種身份認同都值得被肯認」。記者葉冠妤／攝影
跨性別遊行現場，民眾手持標語「每一種身份認同都值得被肯認」。記者葉冠妤／攝影

跨性別遊行現場，有民眾裝扮成台北市長蔣萬安。記者葉冠妤／攝影
跨性別遊行現場，有民眾裝扮成台北市長蔣萬安。記者葉冠妤／攝影

今晚的跨性別遊行吸引近4000人參與，從別具歷史意義的二二八和平公園出發，沿著衡陽路、成都路、昆明街、漢口街、懷寧街，再回到二二八和平公園。記者葉冠妤/攝影
今晚的跨性別遊行吸引近4000人參與，從別具歷史意義的二二八和平公園出發，沿著衡陽路、成都路、昆明街、漢口街、懷寧街，再回到二二八和平公園。記者葉冠妤/攝影

第八屆跨性別遊行今晚於別具歷史意義的二二八和平公園舉行，這裡也是2003年台灣首屆同志遊行的起點。記者葉冠妤／攝影
第八屆跨性別遊行今晚於別具歷史意義的二二八和平公園舉行，這裡也是2003年台灣首屆同志遊行的起點。記者葉冠妤／攝影

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