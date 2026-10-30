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跨性別遊行台北登場 盼跨越邊界看見多樣

中央社／ 台北30日電
台灣同志諮詢熱線協會30日在台北號召民眾響應參與第8屆台灣跨性別遊行，本屆主題為「跨越邊界，並肩同行」，與會者手舉旗幟、標語參與。中央社
台灣同志諮詢熱線協會30日在台北號召民眾響應參與第8屆台灣跨性別遊行，本屆主題為「跨越邊界，並肩同行」，與會者手舉旗幟、標語參與。中央社

全球多個地區面臨性別人權倒退的危機，第8屆跨性別遊行今天登場，強調跨性別議題不應只簡化成支持或反對的二分選擇，盼社會大眾看見跨性別者多樣、共同捍衛跨性別者權利。

第8屆台灣跨性別遊行今天晚間在二二八公園登場，今年主題為「跨越邊界，並肩同行」，邀請民眾不分性別，一起集結為跨性別者發聲。

主辦單位發言代表、台灣同志諮詢熱線協會跨性別義工盤指出，台灣雖然已經通過同性專法、讓同性婚姻合法，但同志運動仍然沒有結束，實際上仍有許多性別平權議題需要持續推動，包含愛滋權益、跨性別權益、婚姻及家庭議題以及其他性別人權議題。

盤表示，今年遊行主題為「跨越邊界，並肩同行」，強調人與人之間的連結以及不同群體應該站在一起，希望跨越的不只是性別邊界，目前全球不只台灣都面臨性別人權倒退的危機，也希望跨越包括國家、社群等不同界線，共同捍衛跨性別者權利，讓跨性別者獲得社會支持。

盤說，近年網路上的性別議題討論愈來愈極化，容易將跨性別議題簡化成支持或反對的二分選擇，但社會對跨性別的理解不應只有支持與不支持兩種答案，因此推動性別平權，需要讓民眾有更多理解、認識及共同學習的空間。

盤強調，跨性別遊行每年都在同志遊行前一天舉行，不是要從同志運動分出去，而是希望藉此擴展同志運動的議題範圍，性別人權是大家一起走上街頭爭取而來的，即使台灣同婚已通過，社會環境及政府制度仍可能存在不友善之處，因此需要持續保持危機意識，透過集體行動爭取權益。

跨性別遊行大約在晚上7時30分從二二八公園出發，一路繞行衡陽路、成都路、昆明街、漢口街、懷寧街等路段，在活動最後，變裝皇后妮妃雅現身進行舞孃歌曲等對嘴（Lip-sync）演出，主辦單位預估今年有近4000人一起走上街頭。

跨性別 台北

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