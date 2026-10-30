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台灣成亞洲唯一美牛進口成長市場 「2026奔犇匯」表揚102家夥伴

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
美國肉類出口協會駐華辦事處與美國在台協會貴賓齊聚「2026奔犇匯」，共同見證美國牛肉與台灣產業夥伴的合作成果。美國肉類出口協會資深行銷經理孫開聖（左起）、美國在台協會農業組農業專員 Troy Lai、美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡、美國在台協會農業貿易辦事處農業行銷專員傅文燕、美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠、美國在台協會農業貿易辦事處總監姚望，以及美國肉類出口協會行銷團隊合影。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供
美國肉類出口協會駐華辦事處與美國在台協會貴賓齊聚「2026奔犇匯」，共同見證美國牛肉與台灣產業夥伴的合作成果。美國肉類出口協會資深行銷經理孫開聖（左起）、美國在台協會農業組農業專員 Troy Lai、美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡、美國在台協會農業貿易辦事處農業行銷專員傅文燕、美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠、美國在台協會農業貿易辦事處總監姚望，以及美國肉類出口協會行銷團隊合影。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供

在全球牛肉供應緊縮、價格持續高檔的環境下，美國肉類出口協會（USMEF）指出，台灣是今年亞洲唯一美國牛肉進口量呈現成長的市場，總進口量較去年增加9%，冷藏牛肉進口量也成長7%，並穩居美國牛肉全球第五大出口市場。美國肉類出口協會駐華辦事處昨（30日）於台北晶華酒店，舉辦第三屆「2026奔犇匯」，以「犇向巔峰」為主題，表揚102個產業夥伴，展現台灣市場需求與供應鏈的韌性。

美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠（Jihae Yang）於致詞中指出，全球牛肉產業正面臨供應吃緊、價格高漲及市場競爭等多重挑戰，台灣仍能維持進口成長，成果得來不易。這不僅反映市場需求的穩定，也凸顯台灣進口、加工、通路及餐飲業者面對成本壓力，持續拓展市場的努力。

台灣美國牛肉市場的發展，仰賴從產地出口、進口配送、加工分切到零售與餐飲服務的完整產業鏈。本屆「奔犇匯」共有102個得獎出席單位，涵蓋出口商2家、進口商30家、盤商加工廠暨通路19家、連鎖餐飲暨飯店30家、獨立餐廳21家，以及協力廠商4個單位。獲表揚業者橫跨供應鏈上下游，充分呈現美國牛肉在台灣市場的多元應用。

本屆授獎不僅肯定業者長期耕耘的成果，也凸顯產業夥伴在市場推廣上的關鍵角色。面對原料供應與成本波動，從進口商、通路到餐飲業者，都必須在採購策略、產品應用與消費需求之間取得平衡。如何透過跨環節協作，提升供應效率、靈活回應市場變化，已成為持續拓展美國牛肉市場、維持產業競爭力的重要課題。

本屆與會貴賓包括美國在台協會農業貿易辦事處處長姚望（Kathy Yao）、農業組副組長Steve Burgoon，以及美國農業部動植物防疫檢疫署（APHIS）區域總監James W. Withrow等，與美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠及台灣產業夥伴齊聚一堂。今年適逢美國肉類出口協會美國總部成立50週年，協會表示，未來將持續與台灣進口、通路及餐飲夥伴合作，拓展美國肉品的產品應用與消費接觸機會，深化台灣市場的長期發展。

2026奔犇匯鼎鑽合作夥伴頒獎典禮由美國在台協會農業組副組長Steve Burgoon（左），致贈獎牌感謝美商嘉吉股份有限公司廠商支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供
2026奔犇匯鼎鑽合作夥伴頒獎典禮由美國在台協會農業組副組長Steve Burgoon（左），致贈獎牌感謝美商嘉吉股份有限公司廠商支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供

美國肉類出口協會駐華辦事處舉辦2026「奔犇匯—犇向巔峰」，與美國在台協會貴賓共同合影，展現攜手推廣美國牛肉、深化台美產業合作的決心。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供
美國肉類出口協會駐華辦事處舉辦2026「奔犇匯—犇向巔峰」，與美國在台協會貴賓共同合影，展現攜手推廣美國牛肉、深化台美產業合作的決心。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供

美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠，於2026「奔犇匯—犇向巔峰」活動中致詞，感謝各大進口商、經銷商、加工、零售、通路夥伴與餐飲業者長期對美國牛肉的支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供
美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠，於2026「奔犇匯—犇向巔峰」活動中致詞，感謝各大進口商、經銷商、加工、零售、通路夥伴與餐飲業者長期對美國牛肉的支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供

2026奔犇匯鼎鑽合作夥伴頒獎典禮由美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠（左），致贈獎牌感謝美商嘉吉股份有限公司廠商支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供
2026奔犇匯鼎鑽合作夥伴頒獎典禮由美國肉類出口協會亞太區副總裁楊智惠（左），致贈獎牌感謝美商嘉吉股份有限公司廠商支持。圖／美國肉類出口協會駐華辦事處提供

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