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無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

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月薪僅5萬！柳營奇美醫院「滿1年零底薪」 資深眼科醫轟：太羞辱人

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
眼科醫師示意圖。示意圖／Ingimage
眼科醫師示意圖。示意圖／Ingimage

眼科醫師王志盟近期Threads上發文，他從衛福部新營醫院辭職後，原本談好轉職到柳營奇美醫院，卻得知奇美只給每月5萬待遇，滿一年後轉為零底薪，收入只靠抽成。他今天表示，如果採零底薪計算薪資，如期盼月薪要到12萬，每月得看700名病人，痛批「這樣的給薪方式，真的太侮辱人」。

王志盟表示，原本任職新營醫院時，月薪保障20萬元，每周僅需看4至5節門診，後因與院方理念不合，加上奇美醫院曾主動招手，才決定轉職。

他坦言，自己並不奢求月薪20、30萬元，只要符合行情、有10幾萬元「不要太離譜就好」，基於對奇美醫院的信任，在辭職前都尚未談妥薪資。沒想到，奇美醫院雖聘他擔任資深主治醫師，月薪卻僅有五萬元，一年後更取消底薪，全靠門診及手術抽成，讓他直呼「實在太誇張！」一氣之下上網發文揭露遭遇，沒想到引起這麼大迴響。

王志盟曾在多家醫院服務，包括台東基督教醫院、台東榮民醫院及衛福部台東醫院，去年則在苗栗醫院，底薪都超過12萬。他月初剛過完70歲生日，考量年紀，現在已不動手術，專做門診。因此他預估，若到了奇美醫院，在沒有底薪的情況下，月薪要到12萬，他每月得看700名病人，平均每周看4節，一節必須看40至50人。

王志盟說，每月看700名患者，該數字他並非做不到，但很多醫院沒配技術員，導致眼科醫師得自行測視力、量眼鏡度數等，他於新營醫院任職時，就因為沒有技術員，使他每節僅能20到30位病人，「如果有保障薪，我就可以幫病人慢慢看，看得愈仔細愈好，病人也希望醫師不要亂看，對吧？」

王志盟指出，一些年輕主治醫師若底薪只有4萬，一個月想要要賺到10萬元，就要用門診、值班來湊。以病房值班為例，平日一晚約6000元，每月值6天可湊到3萬6000元，假日一晚約1萬2000元，當月若值2個晚上，可湊到2萬4000元，如此一來才能賺到10萬月薪。

王志盟表示，住院醫師因為有勞基法保障，基本上月薪可以有10萬到12萬元，也有工時上限，升為主治醫師後，若突然變成零底薪，就開始要做業績、做沒有工時限制的血汗工，「沒有良心的就騙病人，有良心的就自己餓死！」如果醫師生病半個月，半個月通通沒收入，還照扣勞健保，真的沒保障。

王志盟在新營醫院已經幫幾百位小孩子看過診，「我不能把他們丟下不管」，原本希望換到奇美醫院繼續看這些孩子，如今卻只能先暫停。

目前，王志盟正投入開發兒童近視管理APP「MyopiaCare」，透過記錄近視度數、散光度數、散光軸度及眼軸長度，呈現長期度數變化趨勢，協助家長了解治療成效，希望讓孩子的近視不要一直加深。

眼科醫師王志盟控訴，柳營奇美醫院給薪的方式「太侮辱人」。圖／擷取自王志盟Threads
眼科醫師王志盟控訴，柳營奇美醫院給薪的方式「太侮辱人」。圖／擷取自王志盟Threads

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