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颱風薔琵農損6.6億元 農作物被害面積8867公頃

中央社／ 台北30日電

颱風薔琵造成農業災情，農業部最新統計，農損金額已達新台幣6億6564萬元，農作物被害面積8867公頃。

農業部今天發布新聞稿，經農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料至下午5時，颱風薔琵造成的農業產物及民間設施損失達6億6564萬元。

農產損失部分，農業部統計，農作物被害面積8867公頃，被害程度21%，換算無收穫面積1884公頃，受損作物主要為蒜頭，其次為釋迦、落花生、椪柑及番石榴等。

另有畜產損失55萬元，受損畜禽主要為雞。農業設施損失8萬元，主要為新北市農田流失0.08公頃；畜禽設施損失877萬元，主要為新北市畜禽舍毀損；漁業設施損失1億7733萬元，主要為宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣及新北市等漁船筏及定置網受損。

縣市受損情形，以雲林縣損失1億5409萬元最多，其次是台東縣9443萬元、台中市8156萬元、宜蘭縣8108萬元、屏東縣5077萬元。

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