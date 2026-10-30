颱風薔琵農損6.6億元 農作物被害面積8867公頃

眼科醫師王志盟近期在Threads上發文，他從衛福部新營醫院辭職後，原本談好轉職到柳營奇美醫院，卻得知奇美只給每月5萬待遇，滿一年後轉為零底薪，收入只靠抽成。他今天表示，如果採零底薪計算薪資，如期盼月薪要到12萬，每月得看700名病人，痛批「這樣的給薪方式，真的太侮辱人」。

2026-10-30 19:34