店員揮拳沒被「炎上」反而爆賣？甜甜圈店翻轉公關危機背後 打中服務業的痛

摘要 西門町「捲髮奶奶」店員飛身揮拳影片觀看數破千萬，原本可能演變成公關災難，卻意外引來排隊人潮。為何店員動手，顧客反而力挺？一場衝突不只揭開「顧客至上」的觀念正在鬆動，更藏著品牌如何把危機變商機的關鍵。

10月16日傍晚，台北西門町一家甜甜圈店「捲髮奶奶」，上演了一場密室逃脫動作片。

一名黑衣婦人沒照規定排隊被店員制止，她出言辱罵，店員不甘受辱，先把甜甜圈扔給她，婦人隨即抄起店內機器砸向櫃台，回頭就跑。下一秒年輕店員雙手一撐，絲滑的從狹窄出餐口鑽了出去，衝向婦人揮拳。

有人尖叫閃避，也有人拿起手機把整段過程拍下來。店舖設計師大概沒想到，送餐口竟變成了武林大門。網友形容這一跳是「魚躍龍門」、店員是「一拳超人」，影片從Threads一路燒到其他社群，短短數日累積觀看數破千萬。

傳統的危機處理劇本，接下來應該是店家道歉、把員工停職、Google評論被一星灌爆，但實際情形卻不是這樣。

事件當天，店家緊急發出公告，公布監視器畫面、為夥伴的情緒控制不當致歉，同時強調會維護秩序與夥伴人身安全。隔天起，店門口大排長龍，消費者笑稱要「用新台幣懲罰店家」，還有外國觀光客看到Threads專程來朝聖。

原本可能跌進「公關加護病房」的負面事件，為何換來一場正向大曝光？

店員獲力挺關鍵：群眾認為誰受委屈

對企業來說，這帶來一個新的危機判斷題：大家究竟在氣誰？如果群眾認為企業欺負消費者，聲量越高，危機越大；如果群眾認為第一線員工才是被不公平對待的一方，企業急著切割員工，反而可能把指向顧客的怒氣拉回自己身上。

今年5月，美國學術期刊《公共關係研究》（Journal of Public Relations Research）刊登一項實驗，以482名美國成年人為對象，把旁觀者的憤怒拆成兩種：一種是「道德憤怒」（moral outrage），也就是看見有人違反道德規範，覺得不對而生氣；另一種是「同理性憤怒」（empathetic anger），當旁觀者對受害者產生同理心，看到對方受到傷害，也會替他生氣。兩者看似都是生氣，觸發來源卻不同，也會影響旁觀者如何判斷危機中的責任與懲罰。

捲髮奶奶事件可以用這組概念來看。「店員打顧客」原本很容易引發道德憤怒，但店家公布監視器畫面、補上衝突前因後果，不少網友開始同理店員，人們未必認為揮拳是對的，卻能諒解第一線服務人員累積的情緒。

「顧客永遠是對的」開始鬆動了？

這股情緒早有伏筆。行政院2025年出版的《消費者保護研究》已討論「顧客騷擾」，其中一派主張，企業與政府應站在保護員工立場，鼓起「不服務的勇氣」。2024年，台灣機場地勤產業工會也曾因旅客辱罵、暴力事件，要求航空公司建立防止顧客騷擾守則。

在日本，這股轉向更加明顯。10月1日起，日本政府正式要求所有企業採取顧客騷擾防治措施，包括表明方針、告知員工、建立諮詢機制，不能把面對奧客的責任全丟給第一線員工。日本厚生勞動省調查也顯示，過去3年27.9％企業曾收到員工反映有顧客嚴重滋擾行為，比前一次調查增加8.4個百分點。

「顧客永遠是對的」正在被重新檢視。那個從出餐口一躍而出的瞬間，只是替累積已久的反撲情緒，找到一張最戲劇化的臉。

說清楚「價值」，把危機變生意

梳理這次事件，可以看見一條清楚的轉換鏈：負面事件→超高聲量→群眾快速判斷「誰是自己人」→價值認同→迷因化（「一拳超人」等二創）→朝聖→實際消費→品牌曝光暴增。人們買的不只是甜甜圈，也是在投下認同票。

社群平台偏愛衝突與戲劇性的內容，這類影片的擴散速度遠高於一般資訊，店家等於無意間收到一筆「免費但高風險」的曝光。但能把危機轉成好感，關鍵在店家第一時間就把「行為」與「價值」拆開：承認動手不當、承諾加強教育，同時守住公平排隊與夥伴人身安全。等於說：我不替錯誤行為辯護，但也不因危機就拋棄員工。

中小型企業面對第一線衝突，危機處理原則並非粗暴的全面認錯，而是先分清哪些事情該認錯，哪些價值不能放手，再把證據交出來，讓旁觀者自己判斷。

社群時代的客訴已不只是品牌與一名顧客之間的爭議，幾百萬名旁觀者同時在看：誰有理、誰受了委屈，以及企業選擇保護誰，往往決定這波流量是短命的圍觀，還是能沉澱成長期客群。

捲髮奶奶事件給品牌的啟示，是一道全新的管理題。顧客爭議從前是經營阻力，但在今日，應對得好，卻可能成為助力。這一跳，跳得好是魚躍龍門，跳不好，是直墜火坑。

那一拳真正打中的，或許不只是一名顧客，而是台灣服務業多年來「顧客至上」這四個字開始鬆動的裂縫。

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