快訊

無底薪還要拚業績？ 眼科醫揭柳營奇美「侮辱性薪資」：有良心的就餓死

耳背被妻逼就醫…醫師夾出「4塊陳年異物」傻眼 阿北驚呼：夭壽

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣花卉人均消費約歐美1/3 農糧署首辦賞花玩花互動展

中央社／ 台北30日電
農業部農糧署副署長陳啟榮說，目前台灣花卉人均消費約1148元，比起歐美都超過3000元，仍有很大的努力空間。聯合報系資料照
農業部農糧署副署長陳啟榮說，目前台灣花卉人均消費約1148元，比起歐美都超過3000元，仍有很大的努力空間。聯合報系資料照

農業部農糧署副署長陳啟榮今天說，台灣花卉人均消費大約只有歐美的1/3，農糧署希望國人有更多機會認識台灣花卉，今年首度結合音樂、影像，打造可賞花、玩花的全新體驗。

農糧署輔導台灣蘭花育種者協會，攜手國際級專業影視團隊阿榮影業及韓國繁星音樂-馬賽克公司（the Mosaic），在台北市三創生活園區舉辦「花彩森映會」，今天開幕，展出至11月1日。

農糧署歡迎民眾一起來換個視角賞花、玩花，感受花卉的全新體驗。

陳啟榮說，台灣花卉品質優良，每年產值約新台幣180億元，近60億元外銷，不過，目前台灣花卉人均消費約1148元，比起歐美都超過3000元，仍有很大的努力空間。

陳啟榮說，面對國際情勢變化及消費型態改變，除了積極開拓市場，農糧署在國內也突破傳統行銷模式，例如在超市賣花、校園推廣花卉教育，今年首次結合音樂、文化、影像，希望能接觸不同的消費者，讓花卉不只出現在節慶，更能走進居家、辦公、休閒等生活體驗。

「花彩森映會」展覽運用蝴蝶蘭、各式蘭屬植物、盆花及季節切花，透過光影、鏡頭及場景設計，規劃360度「花域環景」拍攝體驗、「微距觀測島」以鏡頭在花卉雨林尋寶及翻玩視覺空間的「花藝視覺實驗場」3大主題互動展覽，不僅呈現花卉豐富的色彩、形態與生態之美，讓花卉從單純的展示素材轉化為鏡頭下的主角，更展現國產花卉結合藝術、影像與生活的多元可能。

農糧署 賞花 歐美 台灣 蘭花

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026「桃園花彩節」回歸時間曝光！大溪花海免費看，還有甜約翰、芒果醬開唱

相關新聞

月薪僅5萬！柳營奇美醫院「滿1年零底薪」 資深眼科醫轟：太羞辱人

眼科醫師王志盟近期在Threads上發文，他從衛福部新營醫院辭職後，原本談好轉職到柳營奇美醫院，卻得知奇美只給每月5萬待遇，滿一年後轉為零底薪，收入只靠抽成。他今天表示，如果採零底薪計算薪資，如期盼月薪要到12萬，每月得看700名病人，痛批「這樣的給薪方式，真的太侮辱人」。

耳朵塞4個耳塞竟忍半年！阿北被妻逼就醫 醫師看傻眼

耳鼻喉科醫師李典憲近日分享，一名年長男子耳朵出現不適，卻拖了半年才在太太催促下前往診所。沒想到醫師檢查後，竟從同一側耳道接連夾出4個完整的泡棉耳塞，數量之多連醫護人員都相當驚訝。

未來一周連3波東北季風接力！31日局部低溫探19度 迎風面有雨

氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨，11月2日、3日東北...

元旦連假台金機票11／2開搶！3.8萬個座位、458架次

116年元旦連假有3天假期，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月2日上午9時起開放訂位，本次疏運期共規劃458架次、提供3萬8622個座位。考量連假返鄉及旅遊需求，金門縣政府已請民航局督促航空公司密切掌握訂位情形，後續將視旅客需求適時增班，避免機位供不應求。

高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵及台鐵公司都規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開多班次列車，已於今天凌晨0時起開放購票。記者實測，雙鐵投票日當天上午票券仍充足，但前一天下班後高鐵從台北到新左營列車得等到深夜10時才有票。

店員揮拳沒被「炎上」反而爆賣？甜甜圈店翻轉公關危機背後 打中服務業的痛

10月16日傍晚，台北西門町一家甜甜圈店「捲髮奶奶」，上演了一場密室逃脫動作片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。