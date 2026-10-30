台灣花卉人均消費約歐美1/3 農糧署首辦賞花玩花互動展

農業部農糧署副署長陳啟榮今天說，台灣花卉人均消費大約只有歐美的1/3，農糧署希望國人有更多機會認識台灣花卉，今年首度結合音樂、影像，打造可賞花、玩花的全新體驗。

農糧署輔導台灣蘭花育種者協會，攜手國際級專業影視團隊阿榮影業及韓國繁星音樂-馬賽克公司（the Mosaic），在台北市三創生活園區舉辦「花彩森映會」，今天開幕，展出至11月1日。

農糧署歡迎民眾一起來換個視角賞花、玩花，感受花卉的全新體驗。

陳啟榮說，台灣花卉品質優良，每年產值約新台幣180億元，近60億元外銷，不過，目前台灣花卉人均消費約1148元，比起歐美都超過3000元，仍有很大的努力空間。

陳啟榮說，面對國際情勢變化及消費型態改變，除了積極開拓市場，農糧署在國內也突破傳統行銷模式，例如在超市賣花、校園推廣花卉教育，今年首次結合音樂、文化、影像，希望能接觸不同的消費者，讓花卉不只出現在節慶，更能走進居家、辦公、休閒等生活體驗。

「花彩森映會」展覽運用蝴蝶蘭、各式蘭屬植物、盆花及季節切花，透過光影、鏡頭及場景設計，規劃360度「花域環景」拍攝體驗、「微距觀測島」以鏡頭在花卉雨林尋寶及翻玩視覺空間的「花藝視覺實驗場」3大主題互動展覽，不僅呈現花卉豐富的色彩、形態與生態之美，讓花卉從單純的展示素材轉化為鏡頭下的主角，更展現國產花卉結合藝術、影像與生活的多元可能。