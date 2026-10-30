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解決醫護人員壓力 北榮AI核藥自動分裝系統正式啟用

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫護人力缺乏，智慧醫療各項創新都希望能減輕人力負擔，北榮持續推動智慧醫療創新，由核醫部與醫工室跨領域合作、自主研發的「AI核藥自動分裝系統」正式啟用。圖／北榮提供
醫護人力缺乏，智慧醫療各項創新都希望能減輕人力負擔，北榮持續推動智慧醫療創新，由核醫部與醫工室跨領域合作、自主研發的「AI核藥自動分裝系統」正式啟用。圖／北榮提供

醫護人力缺乏，智慧醫療各項創新都希望能減輕人力負擔，台北榮總今指出，院內核醫部與醫工室合作研發的「AI核藥自動分裝系統」正式啟用，系統結合人工智慧影像辨識、六軸機械手臂及自動化控制技術，整合核藥分裝、運送與回收作業，為智慧核醫發展樹立新里程碑。

AI核藥自動分裝系統啟用，北榮核醫部主任王昱豐說明，核藥從製備到臨床使用，可分為「配製、分裝、運送、回收」四大環節，每一步都必須兼顧精準、效率與輻射防護。此次啟用的系統，已將後三項作業整合為智慧自動化流程；但這並非終點。「未來我們還要挑戰技術難度更高的核藥配製，逐步實現從配製到回收的全流程智慧自動化。」

「這個鉛罐看起來不起眼，拿起來卻相當沉重。」北榮副院長李偉強啟用表示，核醫同仁每天必須反覆搬運與操作這些沉重設備，不僅耗費人力，也承受輻射暴露與肌肉骨骼負荷的風險。他強調，推動自動化的初衷，就是希望讓機器承擔重複、繁重且具有風險的工作，減輕第一線同仁的負擔，讓醫療人員能更安全地發揮專業。

北榮副院長林永煬表示，核醫用藥不同於一般化療藥品可依重量、體積與濃度調製，核醫藥品的放射性活度會隨時間持續衰減，「核藥製備不僅要求精準，更是一場與時間的賽跑。」 每個環節都仰賴專業人員的經驗與判斷。此次導入智慧自動化技術，將有助於提升作業效率與精準度，並強化病人與工作人員的安全。

北榮表示，AI核藥自動分裝系統的正式啟用，是智慧核醫發展的重要里程碑，也是持續推動醫療創新的新起點。未來將以此次成果為基礎，持續精進智慧核醫技術，朝核藥從配製、分裝、運送到回收的全流程自動化邁進，讓科技不僅提升作業效率與精準度，更能兼顧病人安全、醫療同仁的職業安全與環境保護，打造更安全、更精準、更有效率且更有溫度的醫療環境。

北榮 醫護人員

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