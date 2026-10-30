病況仍不佳…吳明賢恩師林肇堂發布新書 回憶與「大弟子」共赴馬祖

台大醫學院院長吳明賢今年6月在家中倒下，至今尚未甦醒。台大醫學院名譽教授林肇堂今天舉辦新書「林肇堂醫師的回甘人生」發表會，他秀出多張與吳明賢合照，包括多年前在美國從事胃腸激素研究時，曾與吳明賢和發現幽門桿菌、獲得諾貝爾獎的澳洲學者巴里・馬歇爾交流，以及和吳明賢在馬祖進行幽門桿菌除菌研究等畫面，並感嘆吳明賢狀況仍不佳，身體還是最重要。

吳明賢為林肇堂學生，二人均專長於胃癌防治，及幽門桿菌治療。林肇堂恩師為已故台大醫學院教授王德宏。林肇堂在書中提到，他號召全台學生，以台大醫學院學生對王德宏的尊稱「王P」，組成「王P消化聯盟」，王德宏教授消化醫學基金會董事會原先已有共識，林肇堂卸任後下一位董事長，將由其「大弟子」，團隊核心成員吳明賢出任，遺憾他病倒至今，仍在療養中。

林肇堂年輕時曾疾病纏身，他自幼罹患十二指腸潰瘍，深夜時常腹痛不止，初中時更是痛到須要吃藥才能止痛，於美國國家研究院（NIH）做研究時，更是一度大出血，昏倒在廁所中，住了三天加護病房後續由王德宏親自為他進行胃鏡檢查，確診十二指腸潰瘍。他將當時住院手環帶回台灣，時刻提醒這段險些客死異鄉的經歷，警惕自己「健康最重要」。

林肇堂還曾罹患胸腺癌，在台大副院長陳晉興手術切除病灶後，後決定不再積極治療，一晃眼又活了10多年，被問及如何迎戰癌症，他說第一件事是Do Your Best，盡力找出最適合你的醫師、治療方法，第二為Let It Be，放寬心等疾病出現變化再思考如何應對，為此，他在59歲時選擇離開台大醫院，最高職位為不再追求「生為台大人、死為台大鬼」的目標，也放下升遷成為院長的機會。

台大醫學院名譽教授林肇堂今天舉辦新書「林肇堂醫師的回甘人生」發表會，多位名醫、官員現身力挺。記者林琮恩／攝影