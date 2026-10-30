耳朵塞4個耳塞竟忍半年！阿北被妻逼就醫 醫師看傻眼

耳鼻喉科醫師李典憲近日分享，一名年長男子耳朵出現不適，卻拖了半年才在太太催促下前往診所。沒想到醫師檢查後，竟從同一側耳道接連夾出4個完整的泡棉耳塞，數量之多連醫護人員都相當驚訝。

醫師李典憲在臉書分享這起門診案例，表示過去偶爾會遇到患者不慎將耳塞留在耳道深處，需要由醫師協助取出。不過，這次的情況格外少見，原以為只是一般耳道異物，沒想到取出一個後，裡面竟然還有，最後一共夾出4個耳塞，也成為診所開業以來遇過數量最多的案例。

更讓醫師印象深刻的是，這名長者並非發現異常後立即求診，而是持續忍耐約半年，直到太太要求才願意接受檢查。李典憲忍不住感嘆「也太會忍耐了」，也讓這段特殊的看診經驗在社群上引發討論。

影片曝光後，不少網友對耳道竟能容納4個耳塞感到不可思議，紛紛留言「4個！好猛！真的假的」、「到底怎麼塞進去4個的，耳朵空間這麼大嗎」，也有人驚訝長者竟能忍受這麼久，直呼「真的要聽太太的話，還好有來檢查」。

耳道若有異物卡住，可能引起疼痛、悶塞感或聽力變化，若自行使用棉花棒、鑷子等工具挖取，還可能將異物推得更深，甚至傷及耳道或耳膜。若發現耳塞等物品無法順利取出，應交由耳鼻喉科醫師處理，避免因拖延或不當挖取增加風險。