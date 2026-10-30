快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

打鼾、夜尿不只是睡不好？恐是睡眠呼吸中止症 台灣僅1成患者獲診治

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全球約有10億人受睡眠呼吸中止症（OSA）困擾，但台灣只有約1成患可以接受診斷及治療，台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦呼籲，大多數民眾缺乏病識感，建議民眾若出現打鼾、夜尿等狀況可以就醫檢查。記者翁唯真／攝影
全球約有10億人受睡眠呼吸中止症（OSA）困擾，但台灣只有約1成患可以接受診斷及治療，台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦呼籲，大多數民眾缺乏病識感，建議民眾若出現打鼾、夜尿等狀況可以就醫檢查。記者翁唯真／攝影

全球約有10億人受睡眠呼吸中止症（OSA）困擾，但台灣只有約1成患可以接受診斷及治療，台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦呼籲，大多數民眾缺乏病識感，建議民眾若出現打鼾、夜尿等狀況可以就醫檢查。目前除了到院接受睡眠檢測外，也可以透過非穿戴式居家檢測儀檢測。

莊立邦表示，我國約有近200萬人受睡眠呼吸中止症困擾，而全球約10億人中有約4.2億有中重度呼吸中止症。阻塞型睡眠呼吸中止症不只是睡覺打呼患者睡眠期間可能反覆出現呼吸中止、缺氧，導致睡眠品質不佳，白天精神不濟、注意力下降，增加交通事故及公共安全風險。

莊立邦說，睡眠呼吸中止症與多種慢性疾病有關，可能增加高血壓、心律不整及中風風險，也與血糖代謝異常、肥胖及脂肪肝等問題具有關聯。部分患者還會出現夜尿情形，甚至一晚起床如廁兩、三次，若長期忽略，恐影響生活品質及健康。

莊立邦表示，臨床上若民眾有嚴重打呼、睡眠期間呼吸停止、白天精神不佳或頻繁夜尿等情形，都應提高警覺；若本身肥胖、脖圍較粗、下巴後縮，也可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，可至睡眠門診接受評估。

不過莊立邦坦言，台灣的診斷率及治療率偏低僅約一成，除了部分民眾認為打呼只是睡得熟，未意識到背後可能潛藏疾病，另一個關鍵問題是檢查量能不足。傳統檢查睡眠檢查（PSG）是目前標準檢查方式，但患者必須在醫院過夜，且需要睡眠技師協助，受到檢查床數及人力限制。

莊立邦說，目前近年科技發展帶來新的檢測方式，包括床墊感測器、智慧衣及雷達波等非接觸式技術，讓患者不必配戴設備。

台北醫學大學醫學院教授劉文德表示，目前也研發出居家睡眠檢查HSAT，透過雷達感測民眾可以在家安心檢測，無須穿戴。只要透過看診，醫師評估可以使用，到家中依照狀況區分檢測天數，再回到醫院檢查即可。

呼吸中止症 患者 打呼 高血壓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

睡覺要墊高枕頭、鞋子突然變緊？ 醫示警「心臟衰竭5徵兆」

最快明年 B肝陽性免費驗病毒量

肝癌防治新突破！B肝陽性個案享有一次公費病毒量檢驗 可省兩千

為何老師下班特別累？醫揭「情緒勞務」隱形壓力 5大警訊別硬撐

相關新聞

未來一周連3波東北季風接力！31日局部低溫探19度 迎風面有雨

氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨，11月2日、3日東北...

元旦連假台金機票11／2開搶！3.8萬個座位、458架次

116年元旦連假有3天假期，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月2日上午9時起開放訂位，本次疏運期共規劃458架次、提供3萬8622個座位。考量連假返鄉及旅遊需求，金門縣政府已請民航局督促航空公司密切掌握訂位情形，後續將視旅客需求適時增班，避免機位供不應求。

高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵及台鐵公司都規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開多班次列車，已於今天凌晨0時起開放購票。記者實測，雙鐵投票日當天上午票券仍充足，但前一天下班後高鐵從台北到新左營列車得等到深夜10時才有票。

談林志玲婉拒文策院董事風波 董事長王時思致歉嘆「考量不周」

藝人林志玲5月接任文策院董事一職，後因外界輿論而婉拒該職務。文策院董事長王時思今天提及，文策院董事額足夠，後並未再找其他...

教科書等級的強颱結構 粉專：煙花進到打轉區域後 可能重整再更強

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，是今年第10個強颱。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，無論是從雲圖還是各種分析來看，煙花颱風完全就是教科書等級的強颱結構。過幾天颱風進到打轉區域後，也許有機會看到它重整再更強。

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。