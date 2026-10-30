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好市多雙11優惠連打7天！ 逾500項商品降價、最高現折1,100元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多今年雙11線上購物檔期推出超過500項優惠商品，從大家電、季節家電、換季服飾、傢俱到養生保健、人氣零食等都有優惠。好市多／提供
好市多今年雙11線上購物檔期推出超過500項優惠商品，從大家電、季節家電、換季服飾、傢俱到養生保健、人氣零食等都有優惠。好市多／提供

一年一度雙11購物檔期開打，美式賣場好市多今年將線上購物優惠一口氣拉長至7天，11月5日至11月11日全站推出超過500項優惠商品，從大家電、季節家電、換季服飾、傢俱，到養生保健、人氣零食及蛋白粉等都加入優惠。雙11當天再祭出全會員單筆滿6,600元折600元優惠；黑鑽會員則可提前一天於11月10日率先進場，單筆滿11,000元現折1,100元，也因此比一般會員多了一次滿額折抵的機會。

好市多今年雙11採取「7天商品優惠＋兩波滿額折抵」方式迎戰年底購物旺季。第一波自11月5日展開，連續7天推出超過500項優惠商品，熱門品項包括SAMSUNG洗乾衣組合、PHILIPS 86吋大電視、筆記型電腦、冷凍櫃、Dyson空氣清淨機，以及樂維根蛋白粉、義美小泡芙等，從高單價家電一路延伸至日常囤貨商品。

真正的重頭戲則落在11月10日及11日。11月10日率先由黑鑽會員登場，當日線上購物單筆消費滿11,000元，結帳輸入指定優惠代碼即可折抵1,100元；隔天11月11日則與所有會員同慶，單筆滿6,600元輸入優惠券代碼，可再折600元。也就是說，黑鑽會員不只是「提早一天買」，如果11月10日及11日分別購物且符合各自活動門檻，就有機會連續兩天使用不同的滿額優惠，相較一般會員多了一次優惠機會。對準備添購大型家電、傢俱或一次大量採買的會員來說，如何拆單、搭配兩天不同門檻，也成為今年雙11值得精算的購物策略。

年底原本就是居家換新與聚會採買旺季，好市多此次也將優惠商品延伸到「居家升級」情境。想打造家庭劇院，可鎖定85吋大電視及影音相關商品；準備改善家事效率，洗乾衣機、洗碗機及空氣清淨機也都有優惠；另外包括舒適沙發、益智遊戲、休閒零食及毛孩用品等，同樣納入雙11採購範圍，讓會員從居家娛樂到生活必需品一次補齊。

高單價商品除了價格優惠，部分家電及大型商品還提供基本安裝服務，省去消費者另外尋找安裝服務的麻煩。線上購物若使用富邦Costco聯名卡付款，另可依活動規定享3%回饋無上限，對原本就打算在雙11添購萬元級家電的會員而言，可進一步疊加購物回饋。

黑五前哨戰，從11月5日超過500項商品優惠暖身，到11月10日黑鑽會員提前登場，再接續11月11日全會員滿額折抵，好市多今年將雙11從單日促銷拉成完整7天檔期。尤其黑鑽會員除了既有會員權益，今年雙11再多一天專屬滿額折抵機會，也讓「早一天買、再多一次優惠」成為這波雙11最受矚目的會員亮點。

好市多 雙11

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