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航空迷注意！長榮首插旗鴻海科技日 一般民眾也能入場拿小禮
長榮航空今年首度以合作夥伴身份，加入2026年鴻海科技日，在活動會場打造專屬貴賓室，結合高端客艙體驗、互動活動及餐飲服務，只要具備2條件，一般民眾都能進入體驗，完成活動還有精美小禮。
今年的鴻海科技日今日登場，一連兩天，明天將開放一般民眾入場。長榮航空在會場打造專屬貴賓室，以「商務旅程中的尊榮體驗」為核心，特別將波音787的夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅搬至現場，讓眾人在平地就能親身體驗飛機高端客艙的舒適質感。
長榮航空指出，貴賓室同時設置互動拍貼機，並提供香醇咖啡及精選小點，當日前往看展的「無限萬哩遊」會員及「EVA BizFam全球企業差旅回饋計畫」會員，皆可進入長榮航空專屬貴賓室。活動期間，只要完成指定互動活動即可獲得精美小禮。
長榮航空強調，企業差旅服務一直是長榮航空持續深耕的重要領域，面對企業全球化布局及國際商務往來需求增加，企業旅客對航網覆蓋、客艙品質、數位服務及會員權益等需求也日益多元。未來長榮航空將持續以企業客戶需求為核心，結合全球航網、優質客艙服務及數位化工具，提供更具彈性與價值的差旅方案，協助企業提升商務往來效率，共創雙贏榮景。
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