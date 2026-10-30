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未來一周連3波東北季風接力！31日局部低溫探19度 迎風面有雨

中央社／ 台北30日電
氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨。聯合報系資料照
氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨。聯合報系資料照

氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨，11月2日、3日東北季風再增強，桃園以北、東半部降雨增加，5日又有1波。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週基本上是一波波東北季風影響的天氣型態，第1波今天開始增強，並持續到明天，今天水氣沒有很多，這波也沒有特別強，因此今天感受不明顯。

張承傳提到，明天慢慢從偏東北風轉為偏東風，迎風面水氣增多，包括基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以南大致多雲到晴。

張承傳表示，11月1日風向轉為偏南風，水氣較少，各地都是多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

11月2日、3日第2波東北季風增強，張承傳指出，桃園以北、東半部降雨稍微增多，大台北、基隆北岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中桃園降雨較為零星。

11月4日東北季風減弱，張承傳指出，雨區僅剩基隆北海岸、東半部有局部短暫雨。

張承傳表示，11月5日、6日東北季風再增強後，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

氣溫部分，張承傳指出， 未來一週各地低溫20到23度，其中明天清晨中部以北、東北部會比今天再涼一些，局部低溫探19度，明天北部、東北部高溫約26、27度，中南部約31度，花東28、29度。

張承傳表示，11月1日北部、東北部白天氣溫將明顯回升，各地高溫約28到32度，普遍是舒適到有些悶熱。

颱風方面，張承傳指出，預測強烈颱風煙花將在日本南方海面北轉，距離台灣大概最近也有將近2000公里，第一次北轉將會是明天，預計11月4日將真正北轉再轉東北上去。

張承傳提醒，颱風煙花儘管未直接影響台灣地區，但自11月1日起一整週，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島須留意長浪。

東北季風 低溫 氣象署

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