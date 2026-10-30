快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

2026前2%科學家榜單出爐…台灣終身榜全球第19 資通訊與臨床醫學表現突出

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
史丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World's Top 2% Scientists 2026），分為「終身學術影響力排行榜」及「2025年度學術影響力排行榜」。台灣在終身榜上排名第19，年成長率6.6%高於全球。圖非新聞當事人、非新聞現場。圖／AI生成
史丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單」（World's Top 2% Scientists 2026），分為「終身學術影響力排行榜」及「2025年度學術影響力排行榜」。台灣在終身榜上排名第19，年成長率6.6%高於全球。圖非新聞當事人、非新聞現場。圖／AI生成

史丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，分為「終身學術影響力排行榜」及「2025年度學術影響力排行榜」。台灣在終身榜上排名第19，年成長率6.6%高於全球。台灣在兩份榜單中，前三名都有資訊與通訊技術、臨床醫學的身影，顯示台灣學者在資訊與醫學上的卓越成就。

「終身學術影響力排行榜（1960年到2026年）」及「2025年度學術影響力排行榜」，前者著重長期累積的學術影響力，後者年度榜則反映近一年的研究表現。排名由史丹佛大學專家依據Scopus學者資料庫進行分析，透過六種論文引用次數指標，計算綜合分數，評估學者的整體引用影響力及研究貢獻。

台灣在「終身學術影響力排行榜」共有2025名學者入榜，全球排名第19名，入榜人數較去年成長6.6%，比全球成長5.9%還要高。

終身榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學，分別為388、386、375人，上榜人數逾百人的學科，依序還有致能與策略技術（Enabling & Strategic Technologies）293人、物理與天文154人、化學134人，合計占台灣入榜學者85.4%。

與去年相比，資訊與通訊技術入榜人數增加最多，共增加33人；其次為臨床醫學增加24人、致能與策略技術增加16人、工程增加14人、物理與天文增加10人。值得注意的是，今年有2個學科是榜上新星，分別為哲學與神學、心理學與認知科學，各有一人入榜。

在「2025 年度學術影響力排行榜」中，台灣入榜1509人，較去年增加2.6%，低全球增加5.2%，位居全球第25名，也較去年下降2個名次。在前25名國家或地區中，沙烏地阿拉伯、中國、香港成長幅度最高，分別為27.2%、17.4%及15.8%。

年度排行榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為臨床醫學、資訊與通訊技術、致能與策略技術，分別為426人、193人、191人，入榜人數超過百位的學科依序還有工程175人、物理與天文117人，合計占台灣入榜學者總數的73.1%。其中，臨床醫學入榜人數增加28人最多。

若以學校來看，在終身排名中，入榜人數前三名的學校是台大、成大、陽明交大，分別為246、174、147人，都超過百人且比去年增加；前25所大學中，有19所人數增加，共增加84人，成長約6%；年度排行中，入圍人數前三名為台大、陽明交大、成大，分別為182、121、96人；前25所大學中，有14所人數增加，共增加23人，成長約2.2%。

更多分析請看：

https://www.elsevier.com/zh-tw/resources/worlds-top-2-percent-scientists-2026-taiwan

丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，終身榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學。</p><!--10--><p> 圖／取自「elsevier」網站
丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，終身榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學。

圖／取自「elsevier」網站

丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，若以學校來看，在終身排名中，入榜人數前三名的學校是台大、成大、陽明交大。</p><!--13--><p> 圖／取自「elsevier」網站
丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，若以學校來看，在終身排名中，入榜人數前三名的學校是台大、成大、陽明交大。

圖／取自「elsevier」網站

資通訊 科學家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲科大30人入選全球前2%頂尖科學家 AI、資通雙強ICT研究亮眼

雲科大30人躋身全球前2%頂尖科學家 校長、學生、老師都在列

全球前2%頂尖科學家名單出爐 長庚大學59人獲選

中原大學31位教授獲選全球前2%頂尖科學家 創歷年新高

相關新聞

未來一周連3波東北季風接力！31日局部低溫探19度 迎風面有雨

氣象署表示，未來一週3波東北季風接力，第1波今天增強持續至明天，局部低溫探攝氏19度，迎風面短暫雨，11月2日、3日東北...

元旦連假台金機票11／2開搶！3.8萬個座位、458架次

116年元旦連假有3天假期，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月2日上午9時起開放訂位，本次疏運期共規劃458架次、提供3萬8622個座位。考量連假返鄉及旅遊需求，金門縣政府已請民航局督促航空公司密切掌握訂位情形，後續將視旅客需求適時增班，避免機位供不應求。

高鐵對號座大選前1天下班後時段開賣就搶光 投票日早上還有位

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵及台鐵公司都規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開多班次列車，已於今天凌晨0時起開放購票。記者實測，雙鐵投票日當天上午票券仍充足，但前一天下班後高鐵從台北到新左營列車得等到深夜10時才有票。

談林志玲婉拒文策院董事風波 董事長王時思致歉嘆「考量不周」

藝人林志玲5月接任文策院董事一職，後因外界輿論而婉拒該職務。文策院董事長王時思今天提及，文策院董事額足夠，後並未再找其他...

教科書等級的強颱結構 粉專：煙花進到打轉區域後 可能重整再更強

煙花颱風今天凌晨再度增強為強烈颱風，是今年第10個強颱。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，無論是從雲圖還是各種分析來看，煙花颱風完全就是教科書等級的強颱結構。過幾天颱風進到打轉區域後，也許有機會看到它重整再更強。

迎戰九合一選舉！台灣高鐵加開40班次 選前之夜提供9班擴大自由座

11月28日將舉辦地方公職人員選舉，又稱九合一選舉。台灣高鐵已規畫為期4天的選舉疏運，自投票日前1天的11月27日周五至11月30日周一，加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車的旅運服務。各車次列車已自今天凌晨0時起開放購票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。