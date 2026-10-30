2026前2%科學家榜單出爐…台灣終身榜全球第19 資通訊與臨床醫學表現突出

史丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，分為「終身學術影響力排行榜」及「2025年度學術影響力排行榜」。台灣在終身榜上排名第19，年成長率6.6%高於全球。台灣在兩份榜單中，前三名都有資訊與通訊技術、臨床醫學的身影，顯示台灣學者在資訊與醫學上的卓越成就。

「終身學術影響力排行榜（1960年到2026年）」及「2025年度學術影響力排行榜」，前者著重長期累積的學術影響力，後者年度榜則反映近一年的研究表現。排名由史丹佛大學專家依據Scopus學者資料庫進行分析，透過六種論文引用次數指標，計算綜合分數，評估學者的整體引用影響力及研究貢獻。

台灣在「終身學術影響力排行榜」共有2025名學者入榜，全球排名第19名，入榜人數較去年成長6.6%，比全球成長5.9%還要高。

終身榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學，分別為388、386、375人，上榜人數逾百人的學科，依序還有致能與策略技術（Enabling & Strategic Technologies）293人、物理與天文154人、化學134人，合計占台灣入榜學者85.4%。

與去年相比，資訊與通訊技術入榜人數增加最多，共增加33人；其次為臨床醫學增加24人、致能與策略技術增加16人、工程增加14人、物理與天文增加10人。值得注意的是，今年有2個學科是榜上新星，分別為哲學與神學、心理學與認知科學，各有一人入榜。

在「2025 年度學術影響力排行榜」中，台灣入榜1509人，較去年增加2.6%，低全球增加5.2%，位居全球第25名，也較去年下降2個名次。在前25名國家或地區中，沙烏地阿拉伯、中國、香港成長幅度最高，分別為27.2%、17.4%及15.8%。

年度排行榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為臨床醫學、資訊與通訊技術、致能與策略技術，分別為426人、193人、191人，入榜人數超過百位的學科依序還有工程175人、物理與天文117人，合計占台灣入榜學者總數的73.1%。其中，臨床醫學入榜人數增加28人最多。

若以學校來看，在終身排名中，入榜人數前三名的學校是台大、成大、陽明交大，分別為246、174、147人，都超過百人且比去年增加；前25所大學中，有19所人數增加，共增加84人，成長約6%；年度排行中，入圍人數前三名為台大、陽明交大、成大，分別為182、121、96人；前25所大學中，有14所人數增加，共增加23人，成長約2.2%。

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https://www.elsevier.com/zh-tw/resources/worlds-top-2-percent-scientists-2026-taiwan

丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，終身榜中，台灣入榜人數前三名的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學。

圖／取自「elsevier」網站

丹佛大學公布2026年「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2026）」，若以學校來看，在終身排名中，入榜人數前三名的學校是台大、成大、陽明交大。

圖／取自「elsevier」網站