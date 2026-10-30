談林志玲婉拒文策院董事風波 董事長王時思致歉嘆「考量不周」

藝人林志玲5月接任文策院董事一職，後因外界輿論而婉拒該職務。文策院董事長王時思今天提及，文策院董事額足夠，後並未再找其他人選遞補職位，對於引起社會關注、考量不周也很抱歉。

林志玲5月時透過臉書發文表示，當初接下這份邀請的初衷，是希望能為產業盡一份綿薄之力，未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多。而在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，決定不承接文策院董事一職。

林志玲當時也提及，未來還是會以個人力量關注並踏實地實踐人文文化、兒童醫療與教育、婦女關懷、兒少心理健康，以及承諾過的TCCF（創意內容大會）和5年10部電影計劃。

文化內容策進院今天舉行 TCCF展前茶敘，王時思表示，林志玲對於產製內容的想法沒有改變，若有機緣，未來也會持續合作，有案子進來會再考量。文策院董事員額足夠，後續並沒有再補新任董事。

王時思也為當時風波致歉：「那也很抱歉引起社會這麼大關注，這是沒有預期的，因為很專注在作品合作類型，對於其他考量不夠周全是很抱歉。」