遠傳friDay購物雙11參戰 最高現折1,111元

年度雙11購物大戰正式開打！遠傳電信（4904）積極參戰，旗下friDay購物推出「雙11狂歡慶」，最高現折1,111元；國際品牌、3C家電、美妝保養、日用囤貨最低下殺3.4折；遠傳用戶專屬優惠，線上線下通路消費滿額贈，最高加送3,000購物金。

遠傳表示，friDay購物11月1日至15日集結國際品牌、3C家電、美妝保養、日用囤貨及團購美食等人氣商品，祭出最低3.4折起超殺優惠；活動期間精選熱門商品最高現折1,111元，國際品牌折上再折、日用品特價再享加碼折扣，消費搭配悠遊付滿額最高回饋2,800元。最新iPhone 18 Pro與Duo系列同步加入雙11優惠行列，搭配指定銀行信用卡及行動支付等優惠，最高可享8,175元回饋，多重優惠一次到位，打造年度最有感的購物盛典。

同時，今年雙11檔期，friDay購物與遠傳進一步發揮線上線下整合優勢，11月9日至13日推出遠傳用戶專屬「雙11送千金」優惠，活動期間每日上午11時於遠傳心生活App限量釋出優惠券，成功搶券後，遠傳用戶於遠傳全國門市「遠傳2樓」生活選物專區、遠傳心生活App「遠傳2樓」專區、空機配件專區及friDay購物四大通路消費金額皆可合併累計，達指定門檻即可獲得購物金回饋，最高加送3,000購物金。

果粉趁雙11換新機更有感！11月期間於friDay購物購買iPhone 18 Pro系列（不含Duo）最高現折1,111元！入手iPhone 18 Pro／Duo系列，還可搭配遠傳friDay聯名卡回饋、遠傳心生活App領券回饋1％遠傳幣、遠傳用戶專屬「雙11送千金」回饋及悠遊付消費滿額回饋，多重優惠疊加，最高回饋8,175元！讓年度換機再省一波。

此外，friDay購物雙11活動期間，同步推出「國際大牌折上折」、「爆品破盤價最高再折1,111元」、「日用品特價再折111元」等優惠，搭配指定銀行信用卡最高回饋2,500元、使用悠遊付消費滿35,000元，享2,800元回饋，多重優惠齊發。

想趁雙11升級3C和家電，也有多款人氣商品可搶。Samsung 32型M8 AI智慧聯網螢幕現折1,111元、活動價下殺11,789元；BenQ 55型4K Google TV連網液晶電視特價後再現折1,111元、活動價12,976元；攝影玩家關注的DJI Osmo Pocket 3全能套裝手持口袋攝影機活動價13,106元，並獨家加贈一年Care；另有The North Face後背包限時8.8折、Nespresso Essenza Mini膠囊咖啡機領券享9.2折，從科技娛樂到質感生活一次滿足。

美妝與日常囤貨下殺有感，SHISEIDO資生堂百優精純乳霜75ml市價3,600元，原特價1,583元，再限時降至1,211元，折扣幅度達3.4折；KOSE高絲雪肌精化妝水500ml，限時千元有找，下殺5折；SABA 3.6L即熱式濾淨開飲機特價再折111元，只要1,799元，下殺3.4折；家庭必備的白蘭熊寶貝馨香精華洗衣精補充包(1.6kg×10包)，優惠價658元，下殺5.9折。另有幫寶適、日本ARIEL洗衣膠囊及團購美食等品項加入優惠行列，最低3.5折，讓消費者趁雙11一次補足日常所需。