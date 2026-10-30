花蓮氣象雷達站慶祝60年 新式雙頻雷達亮相明年前進馬太鞍溪監測

1966年啟用的花蓮氣象雷達站是全台第一座氣象雷達站，今年設站滿60年，氣象署斥資上億元採購的雙頻移動式氣象雷達首度移到花蓮展出，還規畫明年汛期移動到馬太鞍溪，強化監測預警能力。

全台現有7座氣象雷達站，鄰近花蓮港的花蓮雷達站是60年前啟用，開啟台灣氣象雷達觀測的新頁。中央氣象署今天舉辦「千里觀風雲、守護一甲子」活動，向歷代雷達人致敬，並巡禮歷代設備，從已退役的第一代雷達設備到現役的第四代雙偏極化氣象雷達，7月剛啟用的雙頻（X／Ka）移動式氣象雷達也在展出之列。

台灣現有7座固定式大型氣象雷達，最遠觀測距離可達460公里，不過山區地形複雜觀測可能有死角，氣象署引入新式雙頻雷達，採任務部署，針對颱風、梅雨鋒面、強對流等密集觀測。

氣象署副署長馮欽賜說，移動式雷達有機動優勢，且除了觀測降雨，也能監測更微小的雲霧及雲滴變化，彌補固定式雷達不足。配合花蓮雷達氣象站60周年展出，接著將移到新北市五分山進行冬季雲霧低層的天氣系統觀測，規畫明年第二季或第三季移至馬太鞍溪上游，觀測山區降雨。

另一位副署長洪景山說明，傳統大型雷達主要掌握降雨系統，對較小的雲滴及雲霧變化觀測能力較有限；X頻段可偵測雨滴與風，適合監測50公里內降雨系統，Ka頻段則能偵測微小雲滴、冰晶及霧滴，適合監測20公里內雲層發展。

洪景山說，今年上半年已經在馬太鞍溪上游完成2套雨量與全套氣象觀測系統，未來雙頻移動式雷達進駐，可提供更多數據，有助於了解複雜地形上的雲雨發展過程。

今天由馮欽賜及台大大氣系名譽教授周仲島、花蓮雷達站主任余瑞清等人，將給氣象人的一封信及雙頻雷達模型封入「時空膠囊」埋藏，相約10年後啟封；明天上午9時到下午5時還有「我們在花蓮玩氣象科學」科普活動，安排多項有趣的氣象科學實驗與互動體驗，邀請民眾近距離認識氣象觀測科技。

氣象署副署長馮欽賜（中）、台大大氣系名譽教授周仲島（左）及花蓮雷達站主任余瑞清將「給氣象人的一封信」及雙頻氣象雷達模型等封藏在時空膠囊，相約10年後啟封。記者王燕華／攝影

氣象署副署長馮欽賜（中）、台大大氣系名譽教授周仲島（左）及花蓮雷達站主任余瑞清將「給氣象人的一封信」及雙頻氣象雷達模型等封藏在時空膠囊，相約10年後啟封。記者王燕華／攝影