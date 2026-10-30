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AI熱潮漫向醫療領域 國衛院科普嘉年華帶領學童探索生醫科技

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
活動現場有約80位高中生擔任志工，協助攤位解說及活動引導，陪伴學童在遊戲與實作中認識科學。圖／國衛院提供
活動現場有約80位高中生擔任志工，協助攤位解說及活動引導，陪伴學童在遊戲與實作中認識科學。圖／國衛院提供

人工智慧（AI）將開啟未來醫療全新可能，國家衛生研究院於今（30）日在竹南院區舉辦「AI健康數位分身」科普嘉年華，邀請竹苗地區15所學校、近800名師生參與，從認識身體到未來醫療的探索。

活動現場規劃四大主題展區、20個互動攤位，將生醫研究轉化為趣味挑戰與實作體驗，串聯生醫研究與科技應用，帶領學童循序探索生命的奧祕。過程中，有約80位高中生擔任志工，協助攤位解說及活動引導，陪伴學童在遊戲與實作中認識科學，也讓高中生有機會分享所學，與學童交流互動。

國衛院表示，自2012年起持續辦理科學營隊，並於2019年擴大科普推廣，結合院內研究團隊與地方學校，深耕在地生醫科普教育，在國家科學及技術委員會的支持，以及多家企業熱心贊助下，運用研究資源，拓展學童接觸科學的機會。

國衛院也強調，科學營隊透過多元的互動體驗，讓生醫科學走進學童的日常生活，讓孩子在一次次的提問與探索中，看見生命的奧妙，開啟對生醫科技與未來醫療的想像，逐漸培養孩子對科學的興趣。

國衛院今日在竹南院區舉辦「AI健康數位分身」科普嘉年華，邀請竹苗地區15所學校、近800名師生參與。圖／國衛院提供
國衛院今日在竹南院區舉辦「AI健康數位分身」科普嘉年華，邀請竹苗地區15所學校、近800名師生參與。圖／國衛院提供

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