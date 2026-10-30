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台灣同志遊行31日登場 盼共築多元共好社會、邁向真正傾聽
台灣同志遊行明天登場，面對社會輿論極化與國際反DEI浪潮，以及適逢台灣選舉年，今年遊行主題鼓勵民眾「聲做伙聽」、共築「路做伙行」的台灣社會，支持「多元共好」。
第24屆台灣同志遊行明天將於台北市政府前廣場舉行，主題為「聲做伙聽，路做伙行」，遊行隊伍將分南、北兩路線，預計下午2時從北市府前廣場出發。
主辦單位表示，承接去年「超．連結——跨越標籤，理解差異」的願景，面對今年社會輿論極化與國際反DEI浪潮等挑戰，今年主題鼓勵大家從「看見」邁向真正的「傾聽」，在性多樣社群與社會中，不同世代、性別、族群、身體經驗與成長背景都可能產生相異的觀點與期待，唯有願意停下來傾聽彼此真實的聲音與不安，並在民主社會中共同參與、討論，才能攜手同行走向未來。
根據規劃，北路線包含橙、黃、綠3大隊，經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路再回北市府廣場；南路線為紅、藍、紫3大隊，經仁愛路、光復南路、信義路、敦化南路、仁愛路再回北市府廣場。
主辦單位資料顯示，今年共有8政黨參與報名，包含民進黨、國民黨青年團、民眾黨、社會民主黨、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟。
主辦單位表示，各變裝皇后將集結在頭車上，以魅力之姿引領遊行隊伍前行，而主舞台星光陣容強大，包含金曲台語歌王許富凱、金曲最佳演唱組合尋人啟事、歌手黃則翔與變裝國王（Drag King）「南洋叔叔」也將登台，壓軸則是長期陪伴LGBT+社群的歌手安心亞，為這場盛宴劃下完美的句點。
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