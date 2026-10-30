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社區流感占近半 羅一鈞提醒出席選舉等人潮活動3要訣

中央社／ 台北30日電
疾管署長羅一鈞今天提醒，目前社區流行以流感病毒近一半，出席人潮眾多場所，記得「打疫苗、勤洗手、戴口罩」。示意圖／Ingimage
疾管署長羅一鈞今天提醒，目前社區流行以流感病毒近一半，出席人潮眾多場所，記得「打疫苗、勤洗手、戴口罩」。示意圖／Ingimage

台北市長蔣萬安因身體不適取消行程，有感冒、聲音沙啞等狀況。疾管署羅一鈞今天提醒，目前社區流行以流感病毒近一半，出席人潮眾多場所，記得「打疫苗、勤洗手、戴口罩」

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞出席「林肇堂醫師的回甘人生」新書發表會，他在會前接受媒體聯訪時，針對近來選舉與疫情關係發表意見。

羅一鈞表示，根據疾管署最新監測結果，本週頭三天的門診急診就診人次，比上週同期下降了17%，預計這週可望首度低於流行閾值，也就是低於11%，只要連續兩週都低於11%，疾管署預計在下下週就會宣布脫離流感的流行期。

不過，羅一鈞提醒，流感病毒的活躍程度仍高，現在社區流行的呼吸道病毒分離當中，流感大概將近一半，另外也有常見的像RSV及腺病毒；因此，選前若出席人潮聚集活動，身體虛弱、慢性病或年長者，應儘量配戴口罩，避免病毒侵襲。

今年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠疫苗自10月1日起分2階段開打，第一階段涵蓋醫事及防疫人員、65歲以上長者、孕婦、幼兒、具潛在疾病者、長照機構住民及工作人員等11大類對象。第二階段則自11月2日起，流感、COVID-19疫苗同步開放50至64歲無高風險慢性病成人公費接種。

羅一鈞呼籲符合資格者踴躍接種。

至於選舉造勢場合越來越熱，疫情有沒有可能反撲，他說，一般人潮聚集都容易讓呼吸道病毒傳播，記得「打疫苗、勤洗手、戴口罩」要訣，還好國內在8月已流行完COVID-19，9月的流感則接近尾聲，目前評估11月選舉活動，應該不會對疫情造成明顯影響。

羅一鈞 流感 活動 蔣萬安 疾管署

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